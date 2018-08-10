Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'a 'ek vergi' tepkisi

Mustafa TURAPOLU/ANKARA,(DHA) - TİCARET Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın alüminyum ve çelikte uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi talimatına dair, "ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Türk lirasının dolar karşısındaki kaybı nedeniyle' alüminyum ve çelikte uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi talimatı vermesinin ardından Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, sosyal medya aracılığıyla ABD yönetimi tarafından yapılan duyuruda, Türkiye'den yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerinin sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 50'ye çıkarılacağının açıklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, ABD tarafından alüminyum ve çelik ithalatında 23 Mart 2018 tarihinde tüm ülkelere karşı sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 25 ek vergi uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD'ye ihracatımız, 2017 yılında 1,1 milyar dolar olup, aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 0,7'ye (binde 7) tekabül etmektedir. Bahse konu ürünlerde ABD'den 2017 yılı ithalatımız 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"