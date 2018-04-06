HABER

"Ticaret savaşlarında kazanan yok, farklı derecede kaybedenler var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Coeure: - "Ticaret savaşlarında hiçbir kazanan yok, sadece farklı derecelerde kaybedenler var" - "ABD'nin çelik ve alüminyum üzerinde bir tarife empoze etmesi ve herhangi bir misilleme önlemi kapsamındaki belirsizliklere tepki olarak hisse senedi fiyatlarında görülen düşüşler, daha sıkı mali koşullara katkı sağladı"

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, korumacılığın, küresel ekonomide faydaların dağıtımı konusundaki zorluklara karşı doğru cevap olmadığını belirterek, "Ticaret savaşlarında hiçbir kazanan yok, sadece farklı derecelerde kaybedenler var." ifadesini kullandı.

Coeure'nin, İtalya’da katıldığı bir etkinlikte, korumacılık politikalarına yönelik yaptığı konuşma, ECB’nin resmi sitesinde yayımlandı.

Coeure, daha büyük küresel ekonomik entegrasyonun dünya çapında yaşam standartlarını artırdığını ve yoksulluğu ortadan kaldırdığını belirterek, "Bununla birlikte, yoksulluğun hem ülke genelinde hem de ülkeler içindeki dağılım etkileri yeterince ele alınmamıştır. Bu durum, gözlemlediğimiz korumacı hareketler için nihayetinde politik motivasyonu sağlayan bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Korumacılığın, küresel ekonomide faydaların dağıtımı konusundaki zorluklara karşı doğru cevap olmadığını vurgulayan Coeure, "Ticaret savaşlarında hiçbir kazanan yok, sadece farklı derecelerde kaybedenler var." ifadesini kullandı.

Küreselleşmeyi geri sarmanın, bu endişeleri gidermek için yanlış bir çözüm olduğunu savunan Coeure, şunları kaydetti:

“Açıklıktan (açık ekonomi) çekilmek, ithalat fiyatlarının artması, malların daha da pahalılaşması ve reel gelirlerin düşecek olması nedeniyle yalnızca daha fazla eşitsizliğe yol açacaktır. İnsanları ticaretin ve bütünleşmenin getirdiği tartışmasız ekonomik avantajlardan mahrum bırakacak ve böylece toplumdaki en fakirlerin ekonomik sıkıntılarını artıracaktır."

Coeure, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma getirmeyi planladığı gümrük tarifelerine ilişkin de, "ABD'nin çelik ve alüminyum üzerinde bir tarife empoze etmesi ve herhangi bir misilleme önlemi kapsamındaki belirsizliklere tepki olarak hisse senedi fiyatlarında görülen düşüşler, daha sıkı mali koşullara katkı sağladı." ifadesini kullandı.

Hastanede çıkan yangının sebebi belli olduHastanede çıkan yangının sebebi belli oldu
Eskişehir'deki törende gergin anlar!Eskişehir'deki törende gergin anlar!
Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez Bankası Benoit Coeure ECB Korumacılık

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Ümraniye Dudullu'da Organize Sanayii Sitesi'nde yangın

Ümraniye Dudullu'da Organize Sanayii Sitesi'nde yangın

Görenler gözlerine inanamadı! Şok eden Balıklıgöl ilanı! 9 milyon liraya satılığa çıkardı

Görenler gözlerine inanamadı! Şok eden Balıklıgöl ilanı! 9 milyon liraya satılığa çıkardı

Naci Zindaşti İstanbul'da böyle gözaltına alındı! İşte o fotoğraf

Naci Zindaşti İstanbul'da böyle gözaltına alındı! İşte o fotoğraf

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangının sebebi belli oldu

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangının sebebi belli oldu

Süper Loto sonuçları 5 Nisan: Devre devam!

Süper Loto sonuçları 5 Nisan: Devre devam!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.