"Ticaret savaşlarında kazanan yok, farklı derecede kaybedenler var"

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, korumacılığın, küresel ekonomide faydaların dağıtımı konusundaki zorluklara karşı doğru cevap olmadığını belirterek, "Ticaret savaşlarında hiçbir kazanan yok, sadece farklı derecelerde kaybedenler var." ifadesini kullandı.
Coeure'nin, İtalya’da katıldığı bir etkinlikte, korumacılık politikalarına yönelik yaptığı konuşma, ECB’nin resmi sitesinde yayımlandı.
Coeure, daha büyük küresel ekonomik entegrasyonun dünya çapında yaşam standartlarını artırdığını ve yoksulluğu ortadan kaldırdığını belirterek, "Bununla birlikte, yoksulluğun hem ülke genelinde hem de ülkeler içindeki dağılım etkileri yeterince ele alınmamıştır. Bu durum, gözlemlediğimiz korumacı hareketler için nihayetinde politik motivasyonu sağlayan bir gerçektir." ifadelerini kullandı.
Korumacılığın, küresel ekonomide faydaların dağıtımı konusundaki zorluklara karşı doğru cevap olmadığını vurgulayan Coeure, "Ticaret savaşlarında hiçbir kazanan yok, sadece farklı derecelerde kaybedenler var." ifadesini kullandı.
Küreselleşmeyi geri sarmanın, bu endişeleri gidermek için yanlış bir çözüm olduğunu savunan Coeure, şunları kaydetti:
“Açıklıktan (açık ekonomi) çekilmek, ithalat fiyatlarının artması, malların daha da pahalılaşması ve reel gelirlerin düşecek olması nedeniyle yalnızca daha fazla eşitsizliğe yol açacaktır. İnsanları ticaretin ve bütünleşmenin getirdiği tartışmasız ekonomik avantajlardan mahrum bırakacak ve böylece toplumdaki en fakirlerin ekonomik sıkıntılarını artıracaktır."
Coeure, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma getirmeyi planladığı gümrük tarifelerine ilişkin de, "ABD'nin çelik ve alüminyum üzerinde bir tarife empoze etmesi ve herhangi bir misilleme önlemi kapsamındaki belirsizliklere tepki olarak hisse senedi fiyatlarında görülen düşüşler, daha sıkı mali koşullara katkı sağladı." ifadesini kullandı.
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