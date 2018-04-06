"Ticaret savaşlarında kazanan yok, farklı derecede kaybedenler var"

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, korumacılığın, küresel ekonomide faydaların dağıtımı konusundaki zorluklara karşı doğru cevap olmadığını belirterek, "Ticaret savaşlarında hiçbir kazanan yok, sadece farklı derecelerde kaybedenler var." ifadesini kullandı.

Coeure'nin, İtalya’da katıldığı bir etkinlikte, korumacılık politikalarına yönelik yaptığı konuşma, ECB’nin resmi sitesinde yayımlandı.

Coeure, daha büyük küresel ekonomik entegrasyonun dünya çapında yaşam standartlarını artırdığını ve yoksulluğu ortadan kaldırdığını belirterek, "Bununla birlikte, yoksulluğun hem ülke genelinde hem de ülkeler içindeki dağılım etkileri yeterince ele alınmamıştır. Bu durum, gözlemlediğimiz korumacı hareketler için nihayetinde politik motivasyonu sağlayan bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Korumacılığın, küresel ekonomide faydaların dağıtımı konusundaki zorluklara karşı doğru cevap olmadığını vurgulayan Coeure, "Ticaret savaşlarında hiçbir kazanan yok, sadece farklı derecelerde kaybedenler var." ifadesini kullandı.