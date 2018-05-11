Ticket Market siparişleri Ramazanda iyiliğe dönüşüyor

İSTANBUL (AA) - Edenred, Ramazan ayında 500TL Ticket Market siparişi veren her bir müşterisi adına Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk Vakfı) koruması altında olan çocukların günlük bir öğününü sağlayacak.

Edenred açıklamasına göre, Edenred, Ramazan ayı boyunca Koruncuk Vakfı ile gerçekleştireceği kampanyayla koruncukları mutlu edecek.

Edenred, Ramazan ayında çalışanlarına ya da müşterilerine hazır gıda kolisi vermek yerine arzu ettikleri gıda ürünlerini seçme özgürlüğü tanımak isteyen şirketler için Ticket Market kartını kullanıma sunuyor. Ramazan ayı boyunca gerçekleştireceği bu kampanya ile Edenred, 500TL Ticket Market siparişi veren her bir müşterisi adına Koruncuk Vakfı koruması altında olan çocukların günlük bir öğününü sağlayacak. Böylelikle çalışanlarına Ramazan yardımı olarak Ticket Market kartı siparişi veren şirketler hem çalışanlarını hem de Koruncukları mutlu etmiş olacak.

-Edenred Ticket Market Kartının Sunduğu Avantajlar

Edenred Ticket Market Kartı ile şirketler çalışanlarına ya da müşterilerine Ramazan alışverişinde diledikleri gıda markalarını seçme özgürlüğü tanırken, paket oluşturma, taşıma, muhafaza etme ve dağıtma işlemi gibi operasyonel işlerle uğraşmak zorunda da kalmıyorlar.

Edenred Ticket Market kartının kullanımı işverene yüzde 39 vergi avantajı sağlarken Ramazan yardımı için alınan kolilerin temini, dağıtımı gibi süreçlerde karşılaşılan ek maliyetleri de önlemiş oluyor. Tüm siparişi için tek fatura alan muhasebe departmanları da bu pratik uygulamadan bir hayli memnun oluyor.

