Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

THY'nin TK-383 sayılı TC-JRV kuyruk tescilli A321 tipi uçağı, Gürcistan’ın Tiflis kentinden İstanbul’a gitmek üzere saat 18.00 sıralarında Tiflis Havalimanı’ndan havalandı. Kalkışından bir süre sonra kuş sürüsüne giren uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.
İHA'nın haberine göre, havada birkaç tur atan uçak, Trabzon Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. İnişin ardından uçaktaki yolcular dış hatlardaki bekleme salonuna alınırken, teknik ekip uçaktaki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.
Öte yandan, THY’nin yolcular için yeni bir uçak göndereceği öğrenildi. (İHA)
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