TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programa Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, Türk ve Gürcü İşadamları Derneği Başkanı Celal Sancar, Türkiye Maarif Vakfı TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, Tiflis Maarif Okulları Müdürü Taner Canpolat, Türk iş adamları, çocuklar ve velileri katıldı.

Yazgan, büyükelçilik bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz bugün gerçekten kutlu bir gün yaşıyoruz, gurur verici bir gün yaşıyoruz ama en önemlisi çocuklarımız açısından bir bayram yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yazgan herkesin Türk ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Etkinlikte TMV Tiflis okulu öğrencileri ile Gürcü Halk Dansları Topluluğu Erisiyon konser verdi.