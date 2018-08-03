TİGEM Azerbaycan ile iş birliğini geliştirecek

BAKÜ (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı Devlet Tohum Fonu arasında niyet protokolü imzalandı.

TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı ve kurumun diğer yetkilileri Bakü'de, Azerbaycan Devlet Tohum Fonunca düzenlenen "Türkiye'nin tarımcılık tecrübesi, tohum ticareti ve tohumculuk yasaları" konulu seminere katıldı.

Şanlı, seminerde yaptığı konuşmada, TİGEM'in 90 yıllık bir geçmişe ve tecrübeye sahip, tohumculuk alanında derin birikimi olan bir kurum olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın da tohumculuk konusunda çok ciddi çalışmalara imza attığını ifade eden Şanlı, "90 yıllık tecrübemiz sayesinde tohumculuğun nasıl yapıldığını, nasıl ıslah edildiğini ve nasıl yapılmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu tecrübe birikimimizi kardeş vatanımızla seve seve paylaşmaya hazırız." dedi.

Ekonomilerin temelinin tarıma dayandığını, tarımın ülkeler açısından stratejik bir konu olduğunu vurgulayan Şanlı, tarımın de temelinde tohumun dayandığını, dolayısıyla bir ülkenin bağımsızlığının sahip olduğu tohumla bağlantılı olduğunu dile getirdi.