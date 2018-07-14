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TİHEK'ten 15 Temmuz için "Kahraman Türkiye" videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:45 | Son Güncelleme

TİHEK tarafından 15 Temmuz'un 2'nci yılında "Kahraman Türkiye" isimli özel video hazırlandı - TİHEK Başkanı Süleyman Arslan: "15 Temmuz aynı zamanda halkımızın yeniden dirilişinin mücadelesidir. Bu önemli şeref levhasını unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli vazifemizdir"

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından, 15 Temmuz'un 2'nci yılında "Kahraman Türkiye" isimli özel bir video hazırlandı.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi dolayısıyla, asırlardır hak ve hürriyet mücadelesi veren Anadolu insanı anısına kısa film hazırlandı.

Videoda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Milletimizi şehirlerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum" çağrısı üzerine milyonlarca insanın sokaklara inerek darbecilere direnmesinin görüntülerine yer verildi.

Açıklamada, insanın değeri ve haklarının anlatıldığı video ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Anadolu insanının tarih boyunca verdiği hak ve özgürlük mücadelesi, aklını kullanıp doğrunun yanında yer alması, birlik ve beraberlik içinde oyunları bozması, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterdiği destansı duruş videoda işleniyor. Filmin sonunda, insan haklarını koruyup yüceltmenin 5 devletin insafına bırakılamayacağı, yeryüzünde eşitliği, hakkı ve adaleti sağlayacak gücün Anadolu insanında var olduğu vurgulanıyor."

- "İnsan haklarına sahip çıkışın da sembolü"

Açıklamada görüşlerine de yer verilen TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecekken bir şeref levhasına dönüşen 15 Temmuz'daki hainliğe karşı, milletin hak ve özgürlüklerine sahip çıkışının asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını ifade etti.

O karanlık gecede 7'den 70'e tüm vatandaşların sokaklara çıkarak canı pahasına darbeye direnmesinin "insan haklarına sahip çıkışın" da sembolü olduğuna vurgu yapan Arslan, Türk insanının o gece manevi değerlerine yaslanarak canından vazgeçtiğini ancak bu hakkı cuntacılara teslim etmediğini belirtti.

Süleyman Arslan, "15 Temmuz aynı zamanda halkımızın yeniden dirilişinin mücadelesidir. Bu önemli şeref levhasını unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli vazifemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

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15 Temmuz TİHEK Başkanı Süleyman Arslan Türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu

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