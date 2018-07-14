"Anadolu insanının tarih boyunca verdiği hak ve özgürlük mücadelesi, aklını kullanıp doğrunun yanında yer alması, birlik ve beraberlik içinde oyunları bozması, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterdiği destansı duruş videoda işleniyor. Filmin sonunda, insan haklarını koruyup yüceltmenin 5 devletin insafına bırakılamayacağı, yeryüzünde eşitliği, hakkı ve adaleti sağlayacak gücün Anadolu insanında var olduğu vurgulanıyor."

Açıklamada, insanın değeri ve haklarının anlatıldığı video ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi dolayısıyla, asırlardır hak ve hürriyet mücadelesi veren Anadolu insanı anısına kısa film hazırlandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından, 15 Temmuz'un 2'nci yılında "Kahraman Türkiye" isimli özel bir video hazırlandı.

- "İnsan haklarına sahip çıkışın da sembolü"

Açıklamada görüşlerine de yer verilen TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecekken bir şeref levhasına dönüşen 15 Temmuz'daki hainliğe karşı, milletin hak ve özgürlüklerine sahip çıkışının asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını ifade etti.

O karanlık gecede 7'den 70'e tüm vatandaşların sokaklara çıkarak canı pahasına darbeye direnmesinin "insan haklarına sahip çıkışın" da sembolü olduğuna vurgu yapan Arslan, Türk insanının o gece manevi değerlerine yaslanarak canından vazgeçtiğini ancak bu hakkı cuntacılara teslim etmediğini belirtti.

Süleyman Arslan, "15 Temmuz aynı zamanda halkımızın yeniden dirilişinin mücadelesidir. Bu önemli şeref levhasını unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli vazifemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

