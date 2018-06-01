TİHEK'ten cezaevinde iftar

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) heyeti, Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerle iftarda bir araya geldi.

İftar programı için cezaevine gelen heyet, girdikleri koğuştaki hükümlülerle bir süre görüştü.

Heyet ve hükümlüler daha sonra hükümlülerin hazırladığı yemeklerle yemekhanede iftarlarını açtı.

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, iftarın ardından yaptığı açıklamada, kurum olarak cezaevlerine ziyarette bulunduklarını, uzmanlar eşliğinde koğuşlara girdiklerini, mahkumlarla, tutuklularla görüştüklerini, sorunlarını dinlediklerini ve tespitlerde bulunduklarını söyledi.

Daha sonra bu tespitleri raporlaştırıp gerek cezaevi idaresine gerekse Adalet Bakanlığı'na bildirdiklerini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Burada tutuklu bulunan insanlar da yine insan onuruna yakışır şekilde hayat sürsünler diye çalışıyoruz. Çalışmalarımız sadece bunlarla sınırlı değil. Dışarıda da insan haklarının ihlal edilebileceği her alanda inceleme yetkimiz var. Yine ayrımcılıkla ilgili inceleme yetkimiz de var. Bu kapsamda insanların dil, din, ırk, felsefi görüş, sağlık, medeni hal gibi hallerle de herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaması için çalışıyoruz. Vatandaşlar da bilsin ki burada onlar için çalışan, haklarının ihlal edilmemesi için çalışan TİHEK var.''

Heyet, iftar ve incelemelerinin ardından hükümlülerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

