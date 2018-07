İSTANBUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, 2018 Tecrübe Paylaşım Programı'na ilişkin, "Bu sene 500'e yakın gencimizle inşallah bu çalışmaları yapacağız. Yine süreç devam edecek, gelişim süreci içinde her sene biraz daha tecrübeleriniz artacak. Kurumsal olarak katkılarınızın, çabalarınızın katma değeri, kalitesi artacak." dedi.

Şu an Telafer'de temizlemeye, yardımcı olmaya çalışan bir TİKA'nın, Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Çam, yakılıp, yıkılıp, onarılıp tekrar yakılıp, yıkılıp, onarılan bir dünyada, bu dünyaya karşı duracak bir Türkiye'nin olduğunu, dolayısıyla 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajını veren Türkiye'nin gençlik hareketi olarak, öğrencilerin değişik tecrübelerle katkıları olacağına işaret etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çam, sözlerini, şöyle tamamladı:

"Her saniyenizi her dakikanızı inşallah bir ibadet şeklinde dolu dolu geçirerek oradaki insanlara mesajlar verebilmek, satır arasındaki mesajları da alıp ülkemize dönebilmemiz ve hayatımızda yepyeni bir süreci başlatabilmek. Dolayısıyla bu seyahatimizin dönüşünden sonra ben yepyeni bir süreçle birlikte her birinizin bir TİKA'cı adayı olacağını düşünüyorum. Çünkü TİKA demek aslında Türkiye'nin özüdür, bir parçasıdır. Sivil toplum örgütleriyle birlikte yapmaya çalıştığımız hadisenin aslı ve özünde bir hedef aynılığı niteliği vardır. Allah'ın rızasını kazanmak ve bir şekilde oradaki mazlumun ihtiyaçlarını gidermektir. Siz de inşallah bunları başarıp geleceksiniz. Bu projeye katkı veren Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Şenol Kazancı Bey'e, TRT Genel Müdürümüz İbrahim Eren Bey'e, TÜGVA Genel Başkanımız İsmail (Emanet) Bey'e ve bütün bu çalışmaların ulaşımlarını sağlayan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı Bey'e ve bütün arkadaşlarımıza hassaten teşekkür ediyorum."