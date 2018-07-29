İSTANBUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, 2018 Tecrübe Paylaşım Programı'na ilişkin, "Bu sene 500'e yakın gencimizle inşallah bu çalışmaları yapacağız. Yine süreç devam edecek, gelişim süreci içinde her sene biraz daha tecrübeleriniz artacak. Kurumsal olarak katkılarınızın, çabalarınızın katma değeri, kalitesi artacak." dedi.

TİKA tarafından Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve TRT iş birliğinde üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amacıyla düzenlenen, "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"nın tanıtım toplantısı, TÜGVA Florya Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan TİKA Başkanı Çam, 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrencinin, öncelikli olarak sağlık ve afiyet içinde kazasız, belasız, huzur içinde giderek görevlerini yapıp, katkılarını sunup dönmeleri için dua ettiklerini söyledi.

-"Siz de şu anda bir hayrın bir parçasını ifa edeceksiniz"

Bir gencin en önemli katkısının kendi medeni ve bilgi birikimini kullanarak katkı vermesi olduğunu dile getiren Çam, gidecek öğrencilerin de şu anda bir hayrın bir parçasını ifa edeceklerini ama bunun, hayatlarında önemli bir açılım olacağını ve bundan sonraki süreçte de farklı STK'larda belki daha da değişik görevlerde bu çalışmalara başlamış olacaklarını ifade etti.