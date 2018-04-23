TİKA 23 Nisan'ı Arakanlı çocuklarla kutladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bangladeş'e sığınan Arakanlı ve bölgedeki Bangladeşli çocuklarla kutlama yaptı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Moynerguna dağıtım noktasında TİKA'nın yaptırdığı bir çocuk parkında organize edilen törende, 500 çocuğa gıda, hijyen ve giyim yardımının yanı sıra oyuncaklardan oluşan hediyeler verildi.

Törene, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Tolga Keskin, TİKA Dakka Program Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya ile bölgede çalışmalar yürüten AFAD, Kızılay ve Diyanet Vakfı görevlileri katıldı.

Programın ardından aynı bölgede Bangladeşli çocukların eğitim aldığı Palanghali İlkokuluna geçen heyet, buradaki 500 çocuğa da hediyelerini dağıttı.

Heyet daha sonra Balukhali'de bulunan Sağlık Bakanlığının Sahra hastanesini de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor. Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgaları nedeniyle Arakanlı Müslümanların sayısı 300 binin altına geriledi.