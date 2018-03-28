TİKA Afganistan'da mescit yaptırdı

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) bin 500 askeri öğrenci ve personelin bulunduğu Afganistan Subaylar Akademisinde mescit yaptırdı.
Mescidin ibadete açılışı için düzenlenen törene Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Genelkurmay Başkanı Muhammed Şerif Yaftali, Afganistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Edip Fehim, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, Kabil Türk Askeri Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Tayyar Aydın, TİKA Kabil Program Koordinasyon Ofisi yetkilileri katıldı.
Törende konuşan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, Türkiye'nin, özellikle TİKA'nın Afganistan'ın yeniden yapılandırılmasındaki katkılarının büyük ve önemli bir yer tuttuğunu söyledi.
Türkiye'nin Afganistan'da gerçekleştirdiği yardımlardan ötürü teşekkürlerini dile getiren Abdullah, dost ve kardeş bir ülke olarak Türkiye'nin ve Türk halkının her zaman Afganistan'ın yanında olduğunu belirtti.
- "TİKA Afganistan'da binin üzerinde proje yaptı"
TİKA Başkan Yardımcısı Er de TİKA'nın Afganistan'da 3 ofisiyle çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.
Dost ve kardeş ülke Afganistan'da başta eğitim, sağlık, tarım ve altyapıların geliştirilmesi olmak üzere binin üzerinde proje hayata geçirildiğini vurgulayan Er, ''TİKA'nın Afganistan'daki ofisleri her zaman Afgan vatandaşlarının hizmetinde olup bundan sonraki süreçte de Afganistan'ın kalkınması ve gelişmesine yönelik desteğimiz ve katkımız devam edecektir.'' dedi.
Konuşmaların ardından protokolün kurdele kesmesiyle Şehit Albay Faruk Sungur Mescidi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Mescide, Afganistan'da Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'nde görev yaparken 2009 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu şehit olan Türk Birliğinin Komutanı Kurmay Albay Faruk Sungur'un ismi verildi.
Akademide, NATO çerçevesinde görev yapan İngiliz askerlerinin yanı sıra Türk subayları da danışman ve eğitmen olarak faaliyet gösteriyor.
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