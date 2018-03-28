TİKA Afganistan'da mescit yaptırdı

Türkiye'nin Afganistan'da gerçekleştirdiği yardımlardan ötürü teşekkürlerini dile getiren Abdullah, dost ve kardeş bir ülke olarak Türkiye'nin ve Türk halkının her zaman Afganistan'ın yanında olduğunu belirtti.

Törende konuşan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, Türkiye'nin, özellikle TİKA'nın Afganistan'ın yeniden yapılandırılmasındaki katkılarının büyük ve önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) bin 500 askeri öğrenci ve personelin bulunduğu Afganistan Subaylar Akademisinde mescit yaptırdı.

Dost ve kardeş ülke Afganistan'da başta eğitim, sağlık, tarım ve altyapıların geliştirilmesi olmak üzere binin üzerinde proje hayata geçirildiğini vurgulayan Er, ''TİKA'nın Afganistan'daki ofisleri her zaman Afgan vatandaşlarının hizmetinde olup bundan sonraki süreçte de Afganistan'ın kalkınması ve gelişmesine yönelik desteğimiz ve katkımız devam edecektir.'' dedi.

Konuşmaların ardından protokolün kurdele kesmesiyle Şehit Albay Faruk Sungur Mescidi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Mescide, Afganistan'da Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'nde görev yaparken 2009 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu şehit olan Türk Birliğinin Komutanı Kurmay Albay Faruk Sungur'un ismi verildi.

Akademide, NATO çerçevesinde görev yapan İngiliz askerlerinin yanı sıra Türk subayları da danışman ve eğitmen olarak faaliyet gösteriyor.