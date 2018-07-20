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TİKA Afganistan'da Mevlana Araştırma Merkezi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:42 | Son Güncelleme

TİKA Afganistan'da Mevlana Araştırma Merkezi açtı

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın Pervan vilayetinde Mevlana Celaleddin Araştırma Merkezi kuruldu.

Pervan Üniversitesinde kurulan araştırma merkezinin açılış törenine Pervan Valisi Fazluddin Ayyar, TİKA Kabil Koordinatörü Mustafa Bütün, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Atakan Doğan, Yunus Emre Enstitüsü Kabil Müdürü Abdullah Yeğin, Pervan Üniversitesi Rektörü Gulam Davut Baha, bölüm başkanları ve öğretim görevlileri ve davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Pervan Üniversitesi Rektörü Baha, Mevlana Celaleddin'in iki ülkenin ortak değeri olduğunu, bu nedenle bu merkezin adının da Mevlana Celaleddin Araştırma Merkezi konulduğunu söyledi.

Bu merkezin öğrenciler için büyük bir fırsat olacağını ifade eden Baha, öğrencilerin bu merkezde rahatlıkla birçok alanda araştırma yapabileceğini belirtti.

Pervan Valisi Ayyar, Türkiye'nin Afganistan'a ve halkına ayrı bir önem verdiğini vurgulayarak, karşılıksız yardım yaptığının altını çizdi.

Afganistan'da Türk iş adamları için büyük fırsatlar olduğunu dile getiren Ayyar, Türklere her türlü destek vermeye hazır olduklarını aktardı.

TİKA Kabil Koordinatörü Bütün, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla 2004'ten bu yana Afganistan genelinde bin 56 projeyi hayata geçirdiğine vurgu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan

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