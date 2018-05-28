TİKA, Arakanlı Müslümanlara el uzatmaya devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arakanlı Müslümanlara uzattığı yardım elini ramazan ayında da sürdürüyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, ülkelerindeki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara ramazan ayında gıda ve hijyen paketi yardımında bulunuyor.

Arakanlı Müslümanlara yardım elini esirgemeyen Türkiye, yaklaşık 30 bin kişiye tekabül eden 5 bin aileye toplam 10 bin paket gıda ve hijyen malzemesi ulaştırmayı planlıyor.

Ayrıca, TİKA, geçen yıl eylül ayında başlattığı sıcak yemek dağıtımını da ramazan ayında sürdürüyor.

Kamplarda son derece yetersiz şartlar altında yaşayan Arakanlı Müslümanların iftarlarını sıcak yemekle açması için her gün ortalama 25 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

