TİKA Arnavutluk’ta Teknik İşbirliği projelerini sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’ta Tiran Belediyesine yangınla mücadele ekipmanı ve araç desteğinde bulunuldu.
Arnavutluk genelinde planladığı çeşitli teknik yardım ve işbirliği projelerini hayata geçirmeye başlayan TİKA, Tiran Belediyesine, yangınla mücadelede ihtiyaç duyulan ekipman, araç ve itfaiye giysileri vererek belediyenin bu alanda kapasitesinin arttırmasına imkan sağladı. Proje kapsamında yangınlara karşı önlem alınması, yangın esnasında canlı ve eşyaların kolaylıkla dışarı çıkarılması, gerekirse ilk yardımda bulunulması, ağır yaralı olanların taşınması ve felaketlerde arama kurtarma çalışmalarının rahatlıkla yapılması gibi konularda yeterli donanım ve araç desteği sağlandı.
Programda konuşan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, TİKA’nın hayati ihtiyaç anında kendilerine yardım ettiğini söyleyerek, anaokul, oyun parkı, ekipman yardımı, ağaç desteği gibi birçok alanda işbirliğinin yapıldığını ve TİKA’nın kapısından hiçbir zaman geri dönmediklerini bu nedenle çok mutlu olduklarını ifade etti.
Programa, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi M. Ahmet Yörük, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, Tiran İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, çalışanları ve basın mensupları katıldı.
Tiran’ın yeşillendirme çalışmalarına TİKA’dan destek
TİKA, 2020 yılına kadar 20 milyon 200 bin ağaç dikilmesi planlanan Arnavutluk’ta, havanın temiz olması, şehrin ve sokakların serinletilmesi, enerji ve su tasarrufu ile birlikte bol oksijen ve yeşil Tiran için çevre dostu projeler gerçekleştiriyor. TİKA tarafından Tiran Belediyesine 250 adet selvi ağacı hediye edildi. Ağaçların dikim törenine, Büyükelçi M. Ahmet Yörük, Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok ve Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj katıldı.
Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum