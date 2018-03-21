TİKA Arnavutluk’ta Teknik İşbirliği projelerini sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk’ta Tiran Belediyesine yangınla mücadele ekipmanı ve araç desteğinde bulunuldu.

Arnavutluk genelinde planladığı çeşitli teknik yardım ve işbirliği projelerini hayata geçirmeye başlayan TİKA, Tiran Belediyesine, yangınla mücadelede ihtiyaç duyulan ekipman, araç ve itfaiye giysileri vererek belediyenin bu alanda kapasitesinin arttırmasına imkan sağladı. Proje kapsamında yangınlara karşı önlem alınması, yangın esnasında canlı ve eşyaların kolaylıkla dışarı çıkarılması, gerekirse ilk yardımda bulunulması, ağır yaralı olanların taşınması ve felaketlerde arama kurtarma çalışmalarının rahatlıkla yapılması gibi konularda yeterli donanım ve araç desteği sağlandı.

Programda konuşan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, TİKA’nın hayati ihtiyaç anında kendilerine yardım ettiğini söyleyerek, anaokul, oyun parkı, ekipman yardımı, ağaç desteği gibi birçok alanda işbirliğinin yapıldığını ve TİKA’nın kapısından hiçbir zaman geri dönmediklerini bu nedenle çok mutlu olduklarını ifade etti.

Programa, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi M. Ahmet Yörük, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, Tiran İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, çalışanları ve basın mensupları katıldı.