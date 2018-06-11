TİKA Batı Şeria'da yumurta tavukçuluğu tesisi kurdu

EL HALİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El-Arub Tarım Meslek Lisesi'nde yumurta tavukçuluğu tesisi kurdu.
El-Arub Tarım Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine, TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Keman Özdemir, Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz ve çok sayıda Filistinli yetkili katıldı.
Okul Müdürü Ali Ebu Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tesisin Filistin'de türünün ilk örneği olduğunu ifade etti.
Tesisin gelişmiş bilgisayar sistemiyle çalıştığına işaret eden Ebu Ayaş, verilen proje desteğiyle tarım teknisyenleri mezunlarının iş gücü piyasasına uyum sağlamasının hedeflendiğini aktardı.
Minyatür bir model olduğunu ve 150 metrekarelik alan üzerine kurulduğunu belirttiği tesiste 2 bin 500 kümes hayvanı bulunduğunu kaydeden Ebu Ayaş, üretim kabiliyetine sahip bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan söz konusu proje için TİKA'ya teşekkür etti.
Öğrencilerin günlük ürettiği yaklaşık 2 bin 550 yumurta, okula özel olarak oluşturulan bir pazarlama merkezinde doğrudan tüketiciye satılıyor.
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