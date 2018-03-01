TİKA Bosna Hersek’te ATKAP eğitimlerine devam ediyor

Bosna Hersek’te acil tıp kapasitesinin artırılması amacıyla 2017 yılında Türk İşbirliği ve Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından başlatılan ATKAP eğitimleri devam ediyor. TİKA, Türk Kızılay’ı ve Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) işbirliğinde 2017 yılında Bosna Hersek’te Acil Tıp Müdahale Giriş Eğitimleri, Acil Tıp Temel Eğitim Modülü, İlk Yardım Gönüllüsü Eğitimleri, İlk Yardım Gönüllüsü Eğitici Eğitimleri, Afetlerin Azaltılmasında Toplum Liderlerinin Teşkilatlandırılması Eğitimleri düzenlendi. 2018 yılı ise ATKAP Bosna Hersek eğitimleri Medikal Arama Kurtama (MAK) ve Kış Şartlarında Arama Kurtarma (KŞAK) Eğitimleri ile başladı. 17-21 Şubat tarihleri arasında düzenlenen eğitimler ortak tatbikat ile sonlandırıldı. Medikal Arama Kurtarma Eğitiminde; TİKA ve AID işbirliğinde Bosna Hersek Federal Sivil Koruma Müdürlüğü personelinden 15 kişi, UDM ekibinden 16 kişi olmak üzere toplam 31 kişiye eğitim verildi. Eğitim ile medikal arama kurtarma yapacak personelin kurtarma ve müdahale kapasitesinin arttırılması sağlanarak ve olay bölgesine müdahale için gerekli tüm becerilerin kazandırılması amaçlandı. Kış Şartlarında Arama Kurtarma Eğitiminde; TİKA ve Ankara Arama Kurtarma (ANSAR) işbirliğinde Bosna Hersek Federal Sivil Koruma Müdürlüğü personelinden 14 kişi, Novi Grad ve Ilıca Belediyeleri Arama Kurtarma Birliklerinden 13 kişi olmak üzere toplam 27 kişiye eğitim verildi. Eğitim ile kursiyerlerin iyi bir şekilde kurtarma yapabilmesi için bilgi ve becerisi geliştirildi. Ekibin organizasyonu, intikal şekli, kurtarma yapılacak alana gidilmesi, kurtarma yöntemleri, kurtarma alanından sağlık kuruluşuna gidilmesi gibi birçok alanda güvenli kurtarma konuları ve oluşabilecek tehlike ile riskler saha şartlarında teorik bilgi ve pratik uygulama verildi.

Kursiyerlere sertifika verildi

İgman Dağında düzenlenen ortak tatbikat sonrası 57 kursiyere sertifikaları verildi. Sertifika töreni Türkiye Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek Fedarel Sivil Koruma Müdürü Fahrudin Solak, TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı ve Bosna Hersek Saraybosna Novi Grad Belediyesi Sivil İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Fahrudin Kazaziç’in katılımları ile gerçekleştirildi.

Novi Grad Belediyesi Sivil İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Kazaziç, belediye bünyesinde dağ arama ve kurtarma faaliyetlerinde yer alan personelin eğitimde edindikleri bilgi ve tecrübenin çok önemli olduğunu, bu fırsatın sağlanmasından dolayı memnun olduklarını belirtti.

Bosna Hersek Federal Sivil Koruma Müdürü Solak ise konuşmasında, eğitimin personelleri için çok faydalı olduğunu, TİKA ile yıllardır sürdürülen işbirliğinin iki eğitimle devam ettiğini, eğitime birden çok kuruluştan kursiyerin ve eğitimcinin katılmasının tecrübe paylaşımı açısından oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye Saraybosna Büyükelçisi Koç, iki ülke arasındaki bağların önemine vurgulayarak, eğitim programının Türkiye ve Bosna Hersek kamu kurum/kuruluş ve STK’larını bir araya getirmek, etkileşim ve tecrübe transferi sağlamak açısından çok faydalı olduğunu ifade etti.

TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Alımcı da, TİKA’nın Bosna Hersek’te 1995’ten bugüne 800’den fazla proje ve faaliyetle Bosna Hersek’in kalkınma süreçlerine destek verdiğini, özellikle eğitim ve sağlık alanında proje ve faaliyetlerin öncelikli olduğunu belirtti. Alımcı, beş gün süren eğitimlerle arama ve kurtarma alanında insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığını belirterek, iki eğitimde etkin bir şekilde işbirliğinde bulunulan Federal Sivil Koruma Müdürlüğü, Novi Grad Belediyesi, AID, ANSAR ve UDM’ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Program, konuşmaların ardından eğitimde başarılı olan kursiyerlere sertifikaları ve eğitmenlere teşekkür belgelerinin verilmesiyle tamamlandı.