TİKA Brezilyalı Müslümanlara iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika kökenli Brezilyalıların Sao Paulo'daki Bilal Al Ghabash Mescidi'nde verdiği iftarla ihtiyaç sahibi Müslümanları bir araya getirdi.
TİKA’nın desteği ile Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosluğu’nun organizasyonunda gerçekleştirilen programa Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga ve TİKA temsilcileri katıldı.
Etkinlikte AA muhabirine konuşan Bilal Al Ghabash Mescidi'nin başkanı Kehinde Olasunkanmi Balogun, "Bugün, konsolos kardeşimiz bizi ziyaret etti ve iftar verdiler. TİKA bize sürekli yardım ediyor. Geçtiğimiz yıl bize çok yardım ettiler. Onlara çok müteşekkiriz ve Allah onları korusun." dedi.
Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ise ilk defa geçen yıl bu etkinliği yaparak Brezilya’da Müslüman cemaatinin önemli bir parçası olan Afrikalılarla dostluk kurduklarını ve bu dostluğun pekiştiğini ifade etti.
Gedik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sonra TİKA camiyi tefriş etti. Bu güzel halıları ve teknik donanımları sağladı. Artık Türkiye’nin Brezilya’da böyle dostları, güçlü bir cemaati var. Bu desteğimizi gelecek yıllarda da sürdürmek istiyoruz. İftardan sonra yardıma ihtiyacı olan Afrikalı kardeşlerimize iftar paketi dağıtacağız. Bu desteğinden dolayı TİKA’ya şükranlarımızı sunuyoruz.”
Başkonsolos Gedik ve TİKA heyeti iftar sonrası Sao Paulo'daki Müslüman cemaat liderleriyle bir araya geldi ve program ihtiyaç sahibi 300 kişiye ramazan erzak paketi dağıtımıyla son buldu.
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