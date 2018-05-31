HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA Brezilyalı Müslümanlara iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 05:31 | Son Güncelleme

TİKA Brezilyalı Müslümanlara iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika kökenli Brezilyalıların Sao Paulo'daki Bilal Al Ghabash Mescidi'nde verdiği iftarla ihtiyaç sahibi Müslümanları bir araya getirdi.

TİKA’nın desteği ile Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosluğu’nun organizasyonunda gerçekleştirilen programa Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga ve TİKA temsilcileri katıldı.

Etkinlikte AA muhabirine konuşan Bilal Al Ghabash Mescidi'nin başkanı Kehinde Olasunkanmi Balogun, "Bugün, konsolos kardeşimiz bizi ziyaret etti ve iftar verdiler. TİKA bize sürekli yardım ediyor. Geçtiğimiz yıl bize çok yardım ettiler. Onlara çok müteşekkiriz ve Allah onları korusun." dedi.

Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ise ilk defa geçen yıl bu etkinliği yaparak Brezilya’da Müslüman cemaatinin önemli bir parçası olan Afrikalılarla dostluk kurduklarını ve bu dostluğun pekiştiğini ifade etti.

Gedik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonra TİKA camiyi tefriş etti. Bu güzel halıları ve teknik donanımları sağladı. Artık Türkiye’nin Brezilya’da böyle dostları, güçlü bir cemaati var. Bu desteğimizi gelecek yıllarda da sürdürmek istiyoruz. İftardan sonra yardıma ihtiyacı olan Afrikalı kardeşlerimize iftar paketi dağıtacağız. Bu desteğinden dolayı TİKA’ya şükranlarımızı sunuyoruz.”

Başkonsolos Gedik ve TİKA heyeti iftar sonrası Sao Paulo'daki Müslüman cemaat liderleriyle bir araya geldi ve program ihtiyaç sahibi 300 kişiye ramazan erzak paketi dağıtımıyla son buldu.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş’ten ani yağış yorumuMeteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş’ten ani yağış yorumu
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacakİstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftar tika Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çavuşoğlu: Bu hatadan ABD'yi döndürmeye çalışıyoruz

Çavuşoğlu: Bu hatadan ABD'yi döndürmeye çalışıyoruz

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş’ten ani yağış yorumu

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş’ten ani yağış yorumu

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Tüysüzler Çetesi operasyonu

Ankara'da Tüysüzler Çetesi operasyonu

Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (4)

Milletvekili kesin aday listesi açıklandı (4)

Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.