TİKA Çocuk Mercanlı'daki arıcılık ve seracılık projelerini tamamladı

BAKÜ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Azerbaycan-Ermenistan cephe hattı yakınındaki Çocuk Mercanlı köyünde kurulan seralar ve arı çiftlikleri ailelere teslim edildi.

TİKA'nın Çocuk Mercanlı'da yaşayan ailelerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için başlattığı projeler tamamlandı. 15 aile için kurulan sera ve oluşturulan arı çiftliklerinin teslimi törenle yapıldı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, bu projenin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğun, kardeşliğin bir sembolü olduğunu belirterek, "Birlikte, bölgesel ve küresel ölçekte önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Halklarımızı birleştiren çok sayıda unsurdan birisi de Çocuk Mercanlı'daki bu projedir. Bu proje küçük gürünebilir ama önemi, değeri diğer projelerden daha az değildir." dedi.

Ekonomi Müşaviri Can Memduh Erdem de projenin kamu-özel sektör ortaklığında yapıldığını, Türkiye'nin Azerbaycan'da böyle projeleri desteklemeye devam edeceğini söyledi.

TİKA Bakü Koordinatörü Adem Urfa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çok önemsediği Çocuk Mercanlı'da yaşayan ailelerin bu projeyle ekonomilerine katkı sağlayacağını vurguladı. Urfa, "Sürdürülebilir olan bu proje, çeşitli alanlardaki üretimin alt yapısını oluşturacaktır. Gelecek dönemde projenin kapasitesini artırmayı ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde de uygulamayı planlıyoruz." diye konuştu.