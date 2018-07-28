HABER

TİKA Çocuk Mercanlı'daki arıcılık ve seracılık projelerini tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 10:48 | Son Güncelleme

TİKA Çocuk Mercanlı'daki arıcılık ve seracılık projelerini tamamladı

BAKÜ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Azerbaycan-Ermenistan cephe hattı yakınındaki Çocuk Mercanlı köyünde kurulan seralar ve arı çiftlikleri ailelere teslim edildi.

TİKA'nın Çocuk Mercanlı'da yaşayan ailelerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için başlattığı projeler tamamlandı. 15 aile için kurulan sera ve oluşturulan arı çiftliklerinin teslimi törenle yapıldı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, bu projenin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğun, kardeşliğin bir sembolü olduğunu belirterek, "Birlikte, bölgesel ve küresel ölçekte önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Halklarımızı birleştiren çok sayıda unsurdan birisi de Çocuk Mercanlı'daki bu projedir. Bu proje küçük gürünebilir ama önemi, değeri diğer projelerden daha az değildir." dedi.

Ekonomi Müşaviri Can Memduh Erdem de projenin kamu-özel sektör ortaklığında yapıldığını, Türkiye'nin Azerbaycan'da böyle projeleri desteklemeye devam edeceğini söyledi.

TİKA Bakü Koordinatörü Adem Urfa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çok önemsediği Çocuk Mercanlı'da yaşayan ailelerin bu projeyle ekonomilerine katkı sağlayacağını vurguladı. Urfa, "Sürdürülebilir olan bu proje, çeşitli alanlardaki üretimin alt yapısını oluşturacaktır. Gelecek dönemde projenin kapasitesini artırmayı ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde de uygulamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Törende, 15 aileye 160 metrekarelik seralar ile 10'ar arı kovanı verildi.

Ermenilerin 1993'te işgal ettiği, Azerbaycan ordusunun 1994'te kurtardığı Çocuk Mercanlı köyü, cephe hattına çok yakında olması nedeniyle yaşamın olmadığı bir yerdi.

2016'nın nisan ayında Azerbaycan askerlerinin bölgeye hakim Leletepe'yi işgalden kurtarmasıyla Çocuk Mercanlı Ermenilerin tacizinden kurtarıldı ve Azerbaycan devletinin teşvikiyle aileler köye dönmeye başladı.

TİKA öncülüğündeki Türk kurumları, Çocuk Mercanlı'daki sosyal ve ekonomik hayata katkı sağlamak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiriyor.

PARTNERKerimcan izdihamıKerimcan izdihamı
Ankara’da korkunç kaza! 2 asker hayatını kaybettiAnkara’da korkunç kaza! 2 asker hayatını kaybetti
Eylül'ün babasından duygulandıran paylaşımEylül'ün babasından duygulandıran paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mustafayev cephe hattı Çocuk Mercanlı tika

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen'den genel başkan adaylığı açıklaması

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

Almina bebek feci şekilde can verdi!

Almina bebek feci şekilde can verdi!

Ankara’da korkunç kaza! 2 asker hayatını kaybetti

Ankara’da korkunç kaza! 2 asker hayatını kaybetti

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den dolu yağışından sonra şimdi de sağanak yağış uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den dolu yağışından sonra şimdi de sağanak yağış uyarısı

Türkiye'yi ayağa kaldıran köpeğe işkence görüntülerinde yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran köpeğe işkence görüntülerinde yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.