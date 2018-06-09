HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"TİKA da AFAD da Türkiye'nin çok seçkin kurumlarıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "(Meral Akşener'in AFAD'a ilişkin sözleri) AFAD'da gönüllü olarak çalışan bir dünya vatandaşımız var, bu gönüllüğünü artırmaya çalışıyoruz. Sayın Meral Akşener'i gerçekten bundan dolayı ayıplıyorum" - "Meral Hanım'a kim TİKA'yla ilgili abuk sabuk şeyler söylemişse, kendisine bilgi getirenleri gözden geçirsin. Bu kadar saçma sapan bir iddia böyle göz bebeği bir kurum için yapılamaz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AFAD'a ilişkin sözlerine değinerek, "AFAD'da gönüllü olarak çalışan bir dünya vatandaşımız var, bu gönüllüğünü artırmaya çalışıyoruz. Sayın Meral Akşener'i gerçekten bundan dolayı ayıplıyorum." dedi.

Akdağ, AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığında muhtarlarla bir araya geldikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in AFAD'a yönelik söylemlerde bulunduğu ifade ederek, Akşener'in Türkiye'yi hiç tanımadığını ve kulağına ne üflenirse o hususu kamuoyuna bağıra çağıra anlattığını gördüklerini bildirdi.

Ramazan ayında olunduğunu hatırlatan Akdağ, "Efendimizin bir hadisi şerifi var; 'Bir kişiye yalan söylemek için her işittiğini etrafa saçması yeter' buyuruyor. Gerçekten Meral Hanım ne söylediğinin farkında değil." dedi.

- "TİKA'nın bütçesi onun söylediğinden az"

Akşener'in TİKA'nın harcadığı paralardan bahsettiğine değinen Akdağ, şöyle devam etti:

"Milyar dolarlardan bahsediyor ama böyle bir şey yok. TİKA'nın bütçesi onun söylediğinin çok çok azı ama o mütevazi bütçeyle TİKA, Türkiye'nin bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırıyor. Osmanlı'nın eserlerini, vakıf eserlerini onarıyor, hastaneler yapıyor. Bugün Somali'de ve Sudan'da Afrika'nın en mağdur ülkelerinde TİKA'nın yaptığı en modern hastaneler var. Meral hanıma kim TİKA'yla ilgili abuk sabuk şeyler söylemişse, kendisine bilgi getirenleri gözden geçirsin. Bu kadar saçma sapan bir iddia böyle göz bebeği bir kurum için yapılamaz."

Akdağ, AFAD'ın Başbakanlığa bağlı Başbakanlık Acil Durum ve Afet Yönetim Kurulu olduğunu hatırlattı.

Yaklaşık 9 aydır başbakan yardımcısı olması nedeniyle AFAD başkanının kendisine bağlı olarak çalıştığını belirten Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

"AFAD, AK Parti döneminde 100 bine yakın afet konutu yapıp vatandaşlara dağıtan bir kurumdur. Biz bu dönemde büyük depremler yaşadık. Bingöl'de, Van'da ve bunun dışında birçok deprem yaşadık, su baskınları, seller, terör saldırıları, büyük kazalar ve dağda kaybolan insanların yardımına AFAD koşuyor. Böylesine milletin göz bebeği bir kurumu Birleşmiş Milletlerin, dünyadaki hemen hemen bütün kuruluşların takdirle dünyaya takdim ettiği bir kurumu töhmet altında bırakmak bir cumhurbaşkanı adayına yakışır mı?"

- "Akşener AFAD gibi bir kurumu yıpratamaz"

Recep Akdağ, bu söylemleri Akşener'e yakıştıramadığını belirterek, bunu kendisine hiç yakıştıramadığını dile getirdi.

Akdağ, "Söyleyeceği bir şey varsa çıksın da isim söylesin, bir şey söylesin. Biz devletiz, gereğini yaparız. Meral Akşener, böyle uyduruk iftiralarla, dedikodularla AFAD gibi bir kurumu yıpratamaz. Kimi yıpratır, kendisini yıpratır sadece. Kendi itibarını zayi eder. Vatandaşlarımız o AFAD gömleğinin altındaki kahraman vatan evlatlarını bilmiyor mu. Yangın veya deprem olmuş koşmuşlar, günlerce çadırlarda belki yeterince su ve yemek bulmadan milletine hizmet etmiş insanlar." ifadesini kullandı.

AFAD'da birçok gönüllü çalışanın olduğuna dikkati çeken Akdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AFAD'da gönüllü olarak çalışan bir dünya vatandaşımız var, bu gönüllüğünü artırmaya çalışıyoruz. Sayın Meral Akşener'i gerçekten bundan dolayı ayıplıyorum. Elinde gerçek bilgi varsa bize versin gereğini yapalım, kamuoyuna açıklayacaksa açıklasın ama böyle çamur at izi kalsın kabilinden konuşmalar hem kendisine yakışmıyor hem de kendisinin itibarını yiyip bitiriyor. TİKA da AFAD da Türkiye'nin çok seçkin kurumlarıdır bizim göz bebeğimiz kurumlardır.

Yarın mesela vakıflara bulaşsa şaşırmam. O camilerimiz, bütün vakıf eserlerimiz, Osmanlı'dan ve Selçuklu'dan kalan eserlerimiz AK Parti gelene kadar perişanlık içerisindeydi. Sayın Akşener ne söylediğini kulağı işiten bir cumhurbaşkanı adayı olmalıdır."

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!
HIV virüslü çocuk, ailesiyle umreye gittiHIV virüslü çocuk, ailesiyle umreye gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Erzurum Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.