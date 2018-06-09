"TİKA da AFAD da Türkiye'nin çok seçkin kurumlarıdır"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AFAD'a ilişkin sözlerine değinerek, "AFAD'da gönüllü olarak çalışan bir dünya vatandaşımız var, bu gönüllüğünü artırmaya çalışıyoruz. Sayın Meral Akşener'i gerçekten bundan dolayı ayıplıyorum." dedi.

Akdağ, AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığında muhtarlarla bir araya geldikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in AFAD'a yönelik söylemlerde bulunduğu ifade ederek, Akşener'in Türkiye'yi hiç tanımadığını ve kulağına ne üflenirse o hususu kamuoyuna bağıra çağıra anlattığını gördüklerini bildirdi.

Ramazan ayında olunduğunu hatırlatan Akdağ, "Efendimizin bir hadisi şerifi var; 'Bir kişiye yalan söylemek için her işittiğini etrafa saçması yeter' buyuruyor. Gerçekten Meral Hanım ne söylediğinin farkında değil." dedi.

- "TİKA'nın bütçesi onun söylediğinden az"

Akşener'in TİKA'nın harcadığı paralardan bahsettiğine değinen Akdağ, şöyle devam etti:

"Milyar dolarlardan bahsediyor ama böyle bir şey yok. TİKA'nın bütçesi onun söylediğinin çok çok azı ama o mütevazi bütçeyle TİKA, Türkiye'nin bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırıyor. Osmanlı'nın eserlerini, vakıf eserlerini onarıyor, hastaneler yapıyor. Bugün Somali'de ve Sudan'da Afrika'nın en mağdur ülkelerinde TİKA'nın yaptığı en modern hastaneler var. Meral hanıma kim TİKA'yla ilgili abuk sabuk şeyler söylemişse, kendisine bilgi getirenleri gözden geçirsin. Bu kadar saçma sapan bir iddia böyle göz bebeği bir kurum için yapılamaz."