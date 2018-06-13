TİKA dünyanın dört bir yanında iftar sofraları kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ramazan ayında Azerbaycan, Avustralya, Zimbabve, Tunus ve Lübnan'da iftar sofraları kurdu. TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun, başkent Bakü dahil Azerbaycan'ın 14 bölgesinde düzenlediği geleneksel iftar programlarında 2 bin 500'den fazla kişi bir araya geldi. Azerbaycan’da ilk iftar sofrası Sabirabad ve Saatlı Bölgesi’nde yaşayan ve büyük çoğunluğu Ahıska Türklerinden oluşan 300 kişi için kuruldu. TİKA’nın iftar programları çerçevesinde ülkenin dört bir yanında Karabağ göçmenleri, gazi ve şehit aileleri, engelliler, dar gelirli aileler ve gençler için iftar sofraları kuruldu. - Avustralya TİKA ile Türkiye'nin Sidney ve Melbourne başkonsoloslukları iş birliğinde Avustralya'da yaşayan Türkler ve Müslümanlar için ramazan etkinlikleri düzenlendi. Sidney şehrindeki Gelibolu ve Bonnyrigg camilerinde iftar verildi. Ayrıca, Melbourne'de yaşayan Somali ve Myanmar'dan göçen ailelere de gıda paketi desteğinde bulunuldu. Türkiye'nin Sidney Başkonsolosluğu ile gerçekleştirilen iftara, Avustralya'da yaşayan Türkler ve Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikten dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne müteşekkir olduklarını ifade eden katılımcılar, ramazan ayı vesilesiyle Türkiye'nin desteğini yanlarında hissetmenin çok anlamlı olduğunu belirtti. - Lübnan TİKA, Beyrut'ta da çoğunluğu yıllar önce Mardin'den Lübnan'a göç eden aileler ile din adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla 250 kişilik iftar düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen iftarda, Türkiye'nin Beyrut Maslahatgüzarı Sencer Yöndem, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Reha Ermumcu ve Lübnan'daki Türk kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. - Zimbabve TİKA, Afrika ülkesi Zimbabve'de nüfusunun yüzde 90'ı işsiz olan Holey Farm, Norton, Thompson Farm, Stapleford, Dzivaresekwa Extension ve Magaba bölgelerinde toplam bin 250 aileye gıda yardımı yaptı. Programa, Türkiye'nin Harare Büyükelçisi Hakan Kıvanç, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yavuz, Zimbabwe Patriotic Front Partisi Milletvekili Tongai Mnangagva ile TİKA görevlileri katıldı. Programda konuşan Zimbabwe Patriotic Front Partisi Milletvekili Tongai Mnangagva, Türkiye'nin desteklerini her zaman arkalarında hissettiklerini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını dile getirdi ve dünyanın her yerinde insan odaklı projeler gerçekleştiren TİKA’ya teşekkür etti.