HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA Filipinler'deki Müslümanları ramazanda yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:14 | Son Güncelleme

Filipinler'deki iftar programlarına 900 Moro Müslümanı katıldı, 600 aileye gıda paketi dağıtıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı dolayısıyla Filipinler'in başkenti Manila ve Müslümanların yaşadığı Mindanao Özerk Bölgesi'nde iftar ve gıda dağıtım programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Manila’da düzenlenen iki iftar programında, çoğunluğunu Marawi ve Zamboanga’daki iç savaştan kaçarak başkente gelenlerin oluşturduğu 600 Moro Müslümanı ile bir araya geldi.

Manila'daki Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Taugig’de düzenlenen iftarlara, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Esra Cankorur, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, Türkiye'nin Manila Büyükelçiliği Müsteşarı Melek Dilşen Seymenoğlu ve TİKA Filipinler Koordinatörü Yeşim Baktır katıldı.

İftarın ardından bölgedeki ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda paketi dağıtıldı.

Mindanao'daki Cotabato'da düzenlenen iftar programında da 300 Moro Müslümanı bir araya geldi. Şehrin yoksul kasabalarından birinde şiddetli yağışa rağmen düzenlenen gıda kolisi dağıtımında 300 aileye yardım eli uzatıldı.

Moro Müslümanları, Türkiye'ye içten teşekkürlerini ve dualarını ileterek Türkiye’nin desteklerinin önemini ifade etti.

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
ABD dünyanın en hızlı süper bilgisayarını yaptıABD dünyanın en hızlı süper bilgisayarını yaptı
Lastik ayakkabısı ile süs havuzundan kediye su taşıdıLastik ayakkabısı ile süs havuzundan kediye su taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filipinler tika

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

Adalar'da ilginç görüntüler!

Adalar'da ilginç görüntüler!

Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.