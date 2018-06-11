TİKA Filipinler'deki Müslümanları ramazanda yalnız bırakmadı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı dolayısıyla Filipinler'in başkenti Manila ve Müslümanların yaşadığı Mindanao Özerk Bölgesi'nde iftar ve gıda dağıtım programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Manila’da düzenlenen iki iftar programında, çoğunluğunu Marawi ve Zamboanga’daki iç savaştan kaçarak başkente gelenlerin oluşturduğu 600 Moro Müslümanı ile bir araya geldi.

Manila'daki Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Taugig’de düzenlenen iftarlara, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Esra Cankorur, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, Türkiye'nin Manila Büyükelçiliği Müsteşarı Melek Dilşen Seymenoğlu ve TİKA Filipinler Koordinatörü Yeşim Baktır katıldı.

İftarın ardından bölgedeki ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda paketi dağıtıldı.

Mindanao'daki Cotabato'da düzenlenen iftar programında da 300 Moro Müslümanı bir araya geldi. Şehrin yoksul kasabalarından birinde şiddetli yağışa rağmen düzenlenen gıda kolisi dağıtımında 300 aileye yardım eli uzatıldı.

Moro Müslümanları, Türkiye'ye içten teşekkürlerini ve dualarını ileterek Türkiye’nin desteklerinin önemini ifade etti.

