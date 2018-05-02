TİKA Filistin’deki Hazreti İbrahim İmarethanesini restore etti

Bu projenin TİKA’nın El Halil'deki ilk projesi olmadığını ve son projesi de olmayacağını belirten Türkoğlu, "Türkiye’nin El Halil halkıyla bağları devam edecek. TİKA’nın bu projesi ve ilerde hayata geçirmeyi planladığı projeler sayesinde bu bağın daha da güçleneceğine inanıyorum." diye konuştu.

Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Türkoğlu, Hazreti İbrahim imarethanesinin TİKA tarafından restore edilip hizmete açılmasının aynı zamanda Türk ve Filistin halkı arasındaki ortak tarih ve kültür mirasının yeniden canlandırılması anlamına geldiğini söyledi.

Hazreti İbrahim makamı yanında yer alan ve her gün 3 bin 500 aileye sıcak aş dağıtılan imarethanenin açılış törenine Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Hüsnü Gürcan Türkoğlu, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, El Halil Belediye Başkanı Taysir Ebu Sneineh, TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Turan ise Filistin'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek "burada kendi evimizdeymişiz gibi hissediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde tüm Türkiye'nin Filistin halkının ve Filistin halkının haklı davasının yanında olduğunun altını çizen Turan, "Filistin halkının davası haklı bir davadır. Zulme karşı adaletin, merhametsizliğe karşı merhametin mücadelesidir. İnşallah bu mücadelede haklı olanlar bir gün galip gelecektir." şeklinde konuştu.

Turan, Nemrut tarafından Hazreti İbrahim'i atmak için yakılan ateşe su taşıyan karınca hikayesinden alıntı yaparak, "Türkiye'nin buralarda başta TİKA olmak üzere devletimizin bütün kurumlarıyla ortaya koymaya çalıştığı eserler safımızı belli etmek içindir ve bizim safımız Filistinli kardeşlerimizin yanıdır." ifadelerini kullandı.

"Zulüm medeniyetinin çocukları dünyaya bugün zulüm ve göz yaşı eseri bırakıyor." diyen Hasan Turan, "Rahmet ve merhamet medeniyetinin çocukları olan ecdadımız ise dünyanın her bir tarafında camiler, medreseler, köprüler ve imarethaneler gibi birbirinden değerli birçok eser bıraktı. Bu eserler hala yaşıyor ve dimdik ayakta duruyor." bilgisini paylaştı.

Konuşmaların ardından Türk ve Filistinli yetkiler kurdele kesim töreninden sonra imarethaneyi ziyaret etti. Hazreti İbrahim imarethanesinden her gün sıcak yemek yardımı alan ailelere TİKA tarafından hediye edilen 3 bin sefer tasını dağıttı.

