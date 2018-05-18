Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'de yaklaşık bin aileye iftar yemeği dağıttı.

TİKA'nın Gazze bölge ofisi yetkilileri, Gazze'de yaklaşık bin aileye sıcak iftar yemeği servisi yapıldığını ifade ederek, bu kampanyanın ramazan ayı boyunca devam edeceğini kaydetti.

Yardım kapsamında, 2014'teki İsrail saldırılarında mağdur olanlar yararına, TİKA'nın finansörlüğünde yapılan evlerin sahipleri ile Gazze'nin güneydoğusunda yer alan Hacer ed-Dik köyündeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıldığı kaydedildi.

TİKA tarafından bölgede inşa edilen 320 konut, 2017 yılından Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığına teslim edilmişti.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu'nun hazırladığı raporlara göre, Gazzelilerin yarısından fazlası yoksullukla mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler ise geçen yıl, halkın yüzde 80'inin acil insani yardım aldığını açıklamıştı.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

