TİKA gönüllüleri Çad'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Çad'a gelen gönüllü elçileri, "Tecrübe Paylaşım Programı"nın ilk gününde Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliğini, Türkiye Maarif Vakfını (TMV) ve TİKA ofisini ziyaret etti.

Gönüllüler, Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliği ve TMV ziyaretleri sırasında hem ülke hakkında hem de Afrika genelinde Türkiye Cumhuriyeti adına faaliyet yürüten okullar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Genç gönüllüler ayrıca Çad’da bulunan İslam Gençlik Federasyonu temsilcileriyle tanışma ve istişare toplantısına katıldı.

Programa katılan üniversite öğrencisi Oğuzhan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çad halkının kendilerini samimi ve sıcak bir şekilde karşıladığını söyledi.

Can, "Anadolu’da bir türkü sözü vardır. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, gönülden gönüle gider. Bizler de dünyanın kalbinden, Afrika’nın kalbine geldik. Bu topraklara adımımızı attığımız ilk andan itibaren bizlere yapılan bu sıcak karşılama, bizlere bizden önceki nesillerin hediyesi. Bizler de daha güzel bir dünya inşa etme amacıyla bugün bu topraklardayız." dedi.

Programa katılan bir diğer üniversite öğrencisi Recep Orhan da "Afrika’ya ayak bastığımız ilk anda bambaşka bir coğrafyada olduğumuzu anladık. Başka bir koku, başka bir hava, bambaşka insanlar. Afrika bunca merakı barındırıyor içinde ve fazlasıyla hak ediyor da." ifadelerini kullandı.

Genç gönüllüler, yarın bir yetimhaneyi ziyareti edip yetimhane binasının tadilat işlerine yardım edecek.

