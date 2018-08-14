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TİKA gönüllüleri fotoğrafları ile Mozambik kültürünü sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

TİKA gönüllüleri fotoğrafları ile Mozambik kültürünü sergiledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) öncülüğünde düzenlenen 2018 Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında Mozambik'e gelen üniversiteli gençler, program boyunca Mozambikli öğrencilerle çektikleri fotoğrafları sergiledi.

TİKA gönüllüleri, Mozambik ziyareti vesilesiyle ülkenin en önemli üniversitelerinden Eduardo Mondlane Üniversitesi İletişim ve Sanat Fakültesi öğrencileri ile fotoğrafçılık eğitimi aldı ve doğal yaşamı fotoğrafladı.

TİKA gönüllülerinden Hikmet Yıldız, yaptığı açıklamada, "Mozambikli öğrencilerle fotoğraf çektik ve bu fotoğrafları sergiledik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Başta TİKA olmak üzere programı organize edenlere çok teşekkür ederim." dedi.

Program kapsamında başkent Maputo sokaklarını da fotoğraflayan gençler, düzenlenen sergi ile Mozambik kültürünü ve günlük yaşamını tanıttı.

TİKA gönüllülerinden Ömer Faruk Özbil ise "Yola çıkmak, yolda olmak çok önemli. Bilmediğimiz coğrafyaları tanımak ve en önemlisi yeni insanları tanımak için yola çıktık. İnsanların dertleriyle dertlenmek için en önemlisi hiç unutamayacağımız anıları gönüllerimize kazımak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Eduardo Mondlane Üniversitesi'nde gerçekleştirilen tören ile açılan sergiye çeşitli ülkelerin büyükelçileri, ülkedeki kamu kurumu ve sivil toplum temsilcileri ile üniversite öğrencileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
mozambik TİKA gönüllüleri

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