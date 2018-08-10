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TİKA gönüllüleri Lübnan'daki Osmanlı eserleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:55 | Son Güncelleme

TİKA gönüllüsü üniversiteli gençler, Sultan Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı anısına yaptırılan Hamidiye Sebili’ni ziyaret etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gönüllü öğrencileri, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı anısına Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta inşa edilen Hamidiye Sebili’ni ziyaret etti.

TİKA tarafından organize edilen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Lübnan'da bulunan üniversite öğrencileri, programlarının 3. gününde, Sultan 2. Abdulhamid Han’ın tahta çıkışının 25. yılı anısına Beyrut'ta yaptırılan ve Lübnan iç savaşı sırasında zarar gördüğü için TİKA'nın restorasyonunu gerçekleştirdiği Hamidiye Sebili’ni ziyaret etti.

Osmanlı döneminde 1888 yılında Beyrut'ta inşa edilen Osmanlı Askeri Rüştiye Mektebini gezen ve ecdadın bıraktığı eserlerle gurur duyduklarını ifade eden öğrenciler, daha önce kısa bir süre sadrazamlık yapan ve farklı dönemlerde de Dahiliye, Maliye ve Evkaf nazırlığında bulunan dönemin Osmanlı Bilad-i Şam Valisi Ahmet Hamdi Paşa’nın ve Mevlevilerin kabirlerini ziyaret ettiler.

Beyrut'taki Muhammed el-Emin Camisi'nin yanı başında bulunan, 2005 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Lübnan eski Başbakanı Refik el-Hariri ve mesai arkadaşlarının mezarlarını da ziyaret eden TİKA gönüllüleri, daha sonra Yunus Emre Enstitüsü Beyrut merkezinde Türkiye’de eğitim gören Lübnanlı, Filistinli ve Suriyeli öğrenciler ile bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulundu.

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Tecrübe Paylaşım Programı 2018 tika

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