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TİKA gönüllüleri Mozambik'te doğal yaşamı fotoğrafladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 11:52 | Son Güncelleme

Öğrenciler, Reserva Especial de Maputo koruma alanını ziyaret ederek doğal yaşam fotoğrafçılığı eğitimi aldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) öncülüğünde düzenlenen 2018 Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında Mozambik'e gelen üniversiteli gençler, Eduardo Mondlane Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile birlikte uygulamalı eğitim aldı.

Reserva Especial de Maputo koruma alanını ziyaret eden ve doğal yaşam fotoğrafçılığı eğitimini uygulamalı olarak alan öğrenciler, canlıların fotoğraflanmasına yönelik çalışmalar yaptı.

İki ülke gençlerinin aynı objektifin ucundan hem doğaya hem birbirlerine bakmalarını sağlayan proje, yarın şehir ve portre fotoğrafçılığı alanında uygulamalı eğitim ile devam edecek.

- Tecrübe Paylaşım Programı nedir?

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

TİKA'nın program vesilesiyle üniversite öğrencileri Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret ediyor.

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