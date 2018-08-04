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TİKA gönüllüleri Nijer'de fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

TİKA koordinasyonunda Nijer'e giden gönüllü öğrenciler, başkent Niamey'de fidan dikme çalışmalarına katıldı - Gönüllülerden Selim Aracı: - "Akasya, etajen ve daha birçok çeşitten oluşan 250 adet fidanı toprakla buluşturmanın, onlara tek tek can suyu vermenin gururu ve mutluluğunu yaşadık"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Türkiye'den Nijer'e giden gönüllüler başkent Niamey'de fidan dikti.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Nijer'e giden ekip, TİKA tarafından yaptırılan Türkiye-Nijer Dostluk Parkı'nda ülkedeki Fidan Festivali kapsamında ağaçlandırma çalışmalarına destek verdi.

Nijer gönüllü ekibinden Selim Aracı, ağaçlandırma çalışmalarının çok renkli geçtiğini söyledi. Aracı, "Akasya, etajen ve daha birçok çeşitten oluşan 250 adet fidanı toprakla buluşturmanın, onlara tek tek can suyu vermenin gururu ve mutluluğunu yaşadık. Dikilen ağaçlarla birlikte güzel bir görünüm kazanan park alanında ağaçların çoğalmasıyla birlikte su depolarının yetersiz kaldığı fark edildi ve ikinci bir su deposunun temelleri atıldı." diye konuştu.

"Kıyamet kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz." hadisini hatırlatan Aracı, İslam dininin toprağa ve bitkiye verdiği önemin altını çizdi.

Üniversite öğrencisi Veysel Gizligöl de, Nijer grubu olarak faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini, kalan günleri en yararlı şekilde geçirmeye çabaladıklarını söyledi.

Yapılan faaliyetlerin ülkenin Bağımsızlık Günü ile Ağaç Bayramı gibi anlamlı bir güne denk gelmiş olması da katılımcıları memnun etti.

- Tecrübe Paylaşım Programı nedir?

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

TİKA'nın program vesilesiyle üniversite öğrencileri Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
tika Fidan Gönüllü Niamey nijer

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