TİKA gönüllüleri Nijer'de fidan dikti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Türkiye'den Nijer'e giden gönüllüler başkent Niamey'de fidan dikti.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Nijer'e giden ekip, TİKA tarafından yaptırılan Türkiye-Nijer Dostluk Parkı'nda ülkedeki Fidan Festivali kapsamında ağaçlandırma çalışmalarına destek verdi.

Nijer gönüllü ekibinden Selim Aracı, ağaçlandırma çalışmalarının çok renkli geçtiğini söyledi. Aracı, "Akasya, etajen ve daha birçok çeşitten oluşan 250 adet fidanı toprakla buluşturmanın, onlara tek tek can suyu vermenin gururu ve mutluluğunu yaşadık. Dikilen ağaçlarla birlikte güzel bir görünüm kazanan park alanında ağaçların çoğalmasıyla birlikte su depolarının yetersiz kaldığı fark edildi ve ikinci bir su deposunun temelleri atıldı." diye konuştu.

"Kıyamet kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz." hadisini hatırlatan Aracı, İslam dininin toprağa ve bitkiye verdiği önemin altını çizdi.

Üniversite öğrencisi Veysel Gizligöl de, Nijer grubu olarak faaliyetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini, kalan günleri en yararlı şekilde geçirmeye çabaladıklarını söyledi.