Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlüğünde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Senegal'e gelen gönüllü gençler, cüzzamlıların yaşadığı Medina Şerif köyünde faaliyetlerde bulunuyor.

Cüzzam hastalarının yaşadığı Medina Şerif köyünde 30'dan fazla evi onarıp boyayan, kümesler yapan gençler, ayrıca köy sakinleri için ilaç temin etti.

Gönüllülerden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Abdulselam Bağış, yaptığı açıklamada, Senegal'de her gittikleri köyde sıcak karşılandıklarını belirtti.

Bu ülkeye gönül köprüleri kurmaya geldiklerini vurgulayan Bağış, şunları kaydetti:

"Köydeki çocuklarla dil olarak pek anlaşamamamıza rağmen çok eğlenceli vakit geçiriyoruz, onlara balon, şeker, çikolata veriyoruz, beraber top oynuyoruz. Yüzlerindeki mutluluğu görmek tarif edilemez. Bu insanlar Türkiye'den geldiğimizi duyunca bize sarılmak, bizimle tokalaşmak, bizimle konuşmak istiyorlar. Köylerine Türkiye'den gençlerin geleceğini öğrenince en güzel elbiselerini giyip dört gözle bizi bekliyorlar. Onların, bize verdiği değerin yanında bizim yaptıklarımız ufacık olabilir ama Türkiye'ye döndüğümde buraları, insanını, kültürünü ve bize olan sevgilerini gönülden gönüle anlatmaya çalışacağım."