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TİKA gönüllüleri Somalili hastalara şifa oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

Somali'deki gönüllü tıp öğrencileri, hastaneleri ziyaret ederek çalışmalara katıldı

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gönüllü öğrencileri, Somali'deki hastanelerdeki çalışmalara katılarak hastalara şifa oldu.

"Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Somali’de bulunan ve çoğunluğu sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerden oluşan grup, Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi ve Keysaney Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak hastaları muayene etti.

İlk olarak Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi Yöneticisi Mustafa Çopur tarafından yapılan sunumu dinleyen öğrenciler, ardından hastaneyi gezerek tesis hakkında detaylı bilgi aldı.

Acil servis, dahiliye, üroloji, genel cerrahi gibi bölümlerde hekimlerin gözetiminde hastaları inceleyen öğrenciler, hastaları muayene ederek, onların sıkıntılarını dinledi.

Başkent Mogadişu’da bulunan 100 yataklı Keysaney Hastanesine de giden öğrenciler, Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi ve Somali devleti tarafından işletilen hastaneyi karşılaştırma imkanı da buldu.

- Tecrübe Paylaşım Programı nedir?

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

TİKA'nın program vesilesiyle üniversite öğrencileri Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tecrübe Paylaşım Programı Somali tika

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