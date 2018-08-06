TİKA gönüllüleri Somalili hastalara şifa oldu

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gönüllü öğrencileri, Somali'deki hastanelerdeki çalışmalara katılarak hastalara şifa oldu.

"Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Somali’de bulunan ve çoğunluğu sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerden oluşan grup, Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi ve Keysaney Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak hastaları muayene etti.

İlk olarak Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi Yöneticisi Mustafa Çopur tarafından yapılan sunumu dinleyen öğrenciler, ardından hastaneyi gezerek tesis hakkında detaylı bilgi aldı.

Acil servis, dahiliye, üroloji, genel cerrahi gibi bölümlerde hekimlerin gözetiminde hastaları inceleyen öğrenciler, hastaları muayene ederek, onların sıkıntılarını dinledi.

Başkent Mogadişu’da bulunan 100 yataklı Keysaney Hastanesine de giden öğrenciler, Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi ve Somali devleti tarafından işletilen hastaneyi karşılaştırma imkanı da buldu.

- Tecrübe Paylaşım Programı nedir?