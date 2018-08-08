TİKA gönüllüleri yetim ve anaokulu öğrencileri için Gana'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında düzenlenen “2018 Tecrübe Paylaşım Programı”na katılan gönüllü elçiler, Gana’ya hareket etti.

TİKA koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve birçok STK iş birliğinde düzenlenen 10 günlük bir program kapsamında, 14 üniversite öğrencisi, batı Afrika ülkesinde bir yetimhane ile anaokulunda yürütülen çalışmalara katılacak ve farklı alanlarda çalışmalarında bulunacak.

Programa Trabzon’dan katılan öğrencilerden Kadir Bekar, mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Biz, Afrika coğrafyasına doğru yol alırken, aslında ecdadımızın bıraktığı şanlı izlere doğru yolculuk ediyoruz. Gana’da, Türkiye’nin sadece bir devlet değil aynı zamanda bir rüyanın, bir idealin ve bir davanın adı olduğunu net bir şekilde gözlemleme şansımız olacak." ifadelerini kullandı.

Mersin’den katılan Aykut Erol da "(Bismillah) diyerek bir yola çıkıyoruz. Heybemizde oradaki kardeşlerimize ulaştırmak için birkaç küçük hediye var. Heybemizi oraya boşalttıktan sonra ülkemize döneceğiz ama bu sefer heybemiz mutluluk, kardeşlik, dostluk, sevgi, muhabbet ile dolu olacak." dedi.