TİKA gönüllülerinden Mozambikli öğrencilere ziyaret

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) öncülüğünde düzenlenen 2018 Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında Mozambik'e gelen üniversiteli gençler, Dar'ul Selam Medresesi'ni ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdi.
TİKA gönüllüleri, başkent Maputo'ya 20 kilometre uzaklıktaki Boane bölgesinde faaliyet gösteren ve 130 öğrencinin eğitim gördüğü medresede öğrencilere Türkiye'den getirdikleri hediyeleri verdi.
Dar'ul Selam Medresesi Müdürü Abdel Naser, "Biz Türkiye'yi ve TİKA'yı burada görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. TİKA, 2016 yılında medresenin yatakhane ve eğitim sınıfını inşa etmişti. Bunun için çok müteşekkiriz." açıklamasını yaptı.
Naser ayrıca, medresede yaşları 7 ile 26 arasında değişen, 30'u yatılı olmak üzere 130 öğrencinin eğitim aldığını aktardı.
- Comunidade Mohametana'ya ziyaret
Programın devamında TİKA gönüllüleri, 1932 yılında kurulan ve Mozambikli Müslümanların buluşma noktası olan Comunidade Mohametana adlı sivil toplum kuruluşunu ziyaret etti.
Comunidade Mohametana Başkanı Salim Ahmet Abdul Kerim yaptığı açıklamada, "Türkiye ile olan işbirliklerinden büyük memnuniyet duyuyoruz ve faaliyet alanlarının gelişmesini umuyoruz." dedi.
TİKA'nın Mozambik gönüllüleri, program boyunca çektikleri fotoğrafları yarın Eduardo Modlane Üniversitesinde sergileyecek.
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