TİKA Japonya’da ilk kez iftar sofrası kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Japonya'nın başkenti Tokyo'da ilk kez düzenlediği iftara 500'den fazla davetli katıldı.
Başkanlığın Japonya'da ilk kez verdiği iftara, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya Müslümanlar Derneği Başkanı Amin Tokumatsu, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Dr. Rahman Nurdun ile elçilik çalışanlarının da bulunduğu 500'ü aşkın kişi katıldı.
Tokyo'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi'nde düzenlenen iftara çok sayıda gayrimüslim Japon da katıldı. Programla ilk kez iftar deneyimi yaşadıklarını dile getiren gayrimüslim davetliler, iftarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammed Raşit Alas, yaptığı konuşmada, ramazanın son günleri olmasına rağmen iftar programlarına ilginin eksilmediğini belirterek TİKA'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.
TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Nurdun da kurum olarak ilk kez Japonya'da iftar programı düzenlediklerini kaydederek yoğun ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
Nurdun, TİKA'nın gelecek yıl da Japonya’da iftar vereceğini söyleyerek Japonya ile yapılacak yeni iş birliği projeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiklerini kaydetti.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Sansalyonel eylem hazırlığındaydılar
Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...
Okuyucu Yorumları 0 yorum