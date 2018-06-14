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TİKA Kenya'da dul kadınlara yardim eli uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

Başkanlık, ülkede yardıma muhtaç dul ve yoksul kadınlara gıda yardımında bulundu

NAİROBİ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'da yardıma muhtaç dul ve yoksul kadınlara gıda yardımında bulundu.

TİKA'nın Nairobi Koordinatörlüğü tarafından ramazan dolayısıyla Nakuru eyaletindeki yüzlerce aileye içerisinde un, şeker ve yağ gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu yardım paketleri dağıtıldı.

Gıda güvenliğinin ciddi sorun olduğu ülkede, özellikle çocuklarına bakmakla yükümlü kadınların bulunduğu hanelerin hedeflendiği dağıtımda, aileler kendilerine uzun vadeli gelir getirici projelerin yapılması temennisinde bulundu.

- "TİKA'nın desteği özellikle ülkedeki dul kadınlar için oldukça önemli"

TİKA'nın yardımlarından faydalanan 45 yaşındaki Züleyha Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kocasını AIDS hastalığı nedeniyle kaybettiğini belirterek yaklaşık 8 yıldır iki çocuğuna hem annelik hem de babalık yaptığını anlattı.

Osman, TİKA'nın yardımlarının özellikle bölgede yaşayan dul kadınlar için büyük önem taşıdığını ifade ederek bu yardımların daha sık yapılmasını ve kendilerine iş imkanlarının yaratılması talebinde bulundu.

Yardımlar için Türk halkına teşekkür eden Osman, "Bize bu yardımları gönderenlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler, çoğunluğumuz dul kadınlarız. Çocuklarımız var, o nedenle sizin gibi hayırseverlerin yardımına ihtiyacımız var." diye konuştu.

TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek de Kenya'daki en önemli problemlerden birinin, ülkede çok sayıda kadının eşleri tarafından terk edilerek çocuklarıyla ortada bırakılması olduğunu söyledi.

Yüksek, "Tabii her gıda dağıtımında farklı farklı tablolar görüyoruz ama Kenya'nın fakirlik ve gıda güvensizliği raporlarına baktığımızda bu konuda en çok mağdur olanların başında maalesef annelerin olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kadınların çeşitli hastalıklar nedeniyle sabit gelir getiren bir meslekte çalışamadığı için sürekli dışarıdan gelen yardımlara bağımlı olduğunu belirten Yüksek, devletin bu kadınlara yeteri kadar sosyal ödenek ayıramadığını, bu yüzden TİKA gibi kuruluşların çok önemli olduğunu söyledi.

TİKA, ramazan boyunca Kenya'da başta Nairobi olmak üzere ülkenin farklı eyaletlerinde gerçekleştirdiği projelerde çok sayıda iftar programı düzenleyerek 2 bin 500 kişiye gıda paketi ulaştırdı.

Dünya Gıda Programı 2017 raporunda, Kenya'daki kronik gıda güvensizliği, sağlık hizmetlerine sınırlı erişim, sağlık ve hijyen koşullarındaki kötü durumun, özellikle küçük çocuklar için optimal bakım ve beslenme şartlarını zorlaştırdığına işaret ediliyor.

Akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunanların sayısının 2018'de 2,6 milyon kişi olduğu tahmin edilen Kenya'da, çocukların yaklaşık dörtte birinin gelişim geriliği yaşadığı, aynı yaştaki akranlarına göre zihin ve beden gelişimini geriden takip ettiği gözlemleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya Nakuru Ramazan tika

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