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TİKA Kenya'daki sel mağdurlarına yardım eli uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

TİKA Kenya'daki sel mağdurlarına yardım eli uzattı

NAİROBİ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın Nakuru eyaletinde geçen ay baraj kapağının patlaması sonucu meydana gelen selde mağdur olan ailelere yardım paketi dağıttı.

TİKA Nairobi Koordinatörlüğünce, başkent Nairobi'ye 200 kilometre uzaklıktaki Solai kasabasında bulunan barajın kapağının patlaması sonucu meydana gelen selde evleri su altında kalan çok sayıda aileye battaniye, kıyafet, temizlik kiti ve su aparatının bulunduğu yardım paketleri ulaştırıldı.

AA muhabirine konuşan TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, selzedeleri ziyaret ettiklerini belirterek "TİKA olarak hem ramazan münasebetiyle hem de bu kasaba halkının acılarını paylaşmak maksadıyla 150 aileye yardım malzemesi dağıttık." dedi.

TİKA'nın, Türk halkının yardımlarını, yerel partnerlerle iş birliği yaparak doğrudan ihtiyaç sahiplerine ilettiğini söyleyen Yüksek, "Çoğunluğu Hristiyan olan bu toplulukla ramazanın bereketini paylaşmak onların da dualarını almak bizim için gerçekten güzel bir deneyim oldu. Türk halkının sadece yakın coğrafyadaki mazlumlara değil uzak coğrafyadaki mazlumlara da desteğini sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın yardım yaptığı mağdur ailelerden Karol İnçemyatiç, TİKA yardımlarının gerçekten ihtiyacı olan şeyleri içerdiğini söyleyerek "Sel nedeniyle evimizi su bastığı için her şeyimizi kaybettik. Geceleri soğuk oluyor ve evde örtünecek hiçbir şeyimiz kalmadı. TİKA'ya gerçekten çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Baraj taşkınında eşini kaybeden John Muangi, sel felaketinden bu yana yapılan yıdımların>
ardımların dağıtımının problemli olduğunu, gıda ve ihtiyaç paketlerinin gerçek mağdurlar yerine dışarıdan bölgeye getirilen başka insanlara verildiğini söyledi.

Muangi, "Fakat TİKA bize yardımları doğrudan ulaştırdı. Çok dürüst ve adil biçimde yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıttı. TİKA'ya gerçekten minnettarız, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Geçen ay yaşanan selde yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla ev ve iş yeri sular altında kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya Nakuru Solai tika

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