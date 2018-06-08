TİKA, Komorlar Ulusal Müzesi'ni yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afrika'nın doğusunda bir ada ülkesi olan Komorlar'da yenilenen Ulusal Müze hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, Komorlar'ın tarihini, kültürünü ve bölgedeki geleneklerini simgeleyen çeşitli eşyaların yer aldığı Komorlar Ulusal Müzesi'ni yenileyerek açılışını gerçekleştirdi.

Bünyesinde ulusal arşiv ve ulusal müzeyi barındıran Komorlar Ulusal Müzesi, kültürel değerlere sahip obje ve arşivlerin daha sağlıklı ortamlarda, uzun süreli muhafaza edilmesi amacıyla TİKA tarafından yenilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Müze Müdürü Abdallah Noouroudine, müzenin açılışında yaptığı konuşmada, ulusal müze ve ulusal arşivlerin restorasyonu projesi ile kuruluşa ciddi bir enerji sağladığı için TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Moroni Koordinatörü Bora Avcı ise projenin, tarihleri konusunda Komorlar Birliği ülke vatandaşlarına millet olma konusunda bir hassasiyet sağlayacağını ve müzenin sonraki kuşaklara ulusal kültürün taşıyıcısı olarak önemli bir rol oynayacağını söyledi.