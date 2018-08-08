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TİKA koordinasyonunda Cezayir medyasına eğitim

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

TİKA koordinasyonunda Cezayir medyasına eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde Cezayir Echorouk Medya Grubu personeli için eğitim programı başladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve TRT iş birliğinde, Cezayir'de televizyon ve radyoculuk alanlarında faaliyet gösteren ve Echorouk Medya Grubu personeline görsel işitsel habercilik, yapımcılık, muhabirlik ve röportaj, belgesel filmler, kamera çekimi, video yapımı ve montaj alanlarında Türkiye'de eğitim veriliyor.

Eğitim programına, üçer muhabir ve editör, ikişer montaj elemanı, kameraman ve sunucu olmak üzere 12 medya mensubu katıldı.

İki ülke medya grubu arasında televizyonculuk alanında tecrübe paylaşımı ve iş birliği sağlayan eğitim programının 10 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir medya tika TRT

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