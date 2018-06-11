HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TİKA Kosova'da iki cami restore edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 14:46 | Son Güncelleme

TİKA Kosova'da iki cami restore edecek

PRİŞTİNE (AA) – Kosova’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilecek Priştine Çarşı (Sultan Murat) Camisi ile Prizren Gazi Mehmet Paşa (Bayraklı) Camisi'nin restorasyon projelerinin iş birliği protokolü imzalandı.

Başkent Priştine’deki Kosova Anıtları Koruma Enstitüsünde TİKA, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) arasında düzenlenen imza törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran ve diğer yetkililer katıldı.

Büyükelçi Kılıç, burada yaptığı konuşmada, varılan iş birliği için taraflara teşekkür ederek, projelerin hayırlı olmasını diledi.

İki projeyle ecdat yadigarı eserlerin günümüze kazandırılacağını belirten Kılıç, "Ortak kültür mirasımız olan bu iki önemli eserin restorasyonu çalışması bizim kadim dostluğumuzu ve kardeşliğimizi de geçmişimizi bugüne, bugünümüzü de inşallah geleceğe çok daha kuvvetli bağlarla bağlayacaktır." diye konuştu.

Kosova İslam Birliği Başkanı Ternava da Kosova'daki en eski iki caminin restorasyonu anlaşmasının imzalanmasından dolayı çok bereketli bir gün olduğunu ifade etti.

Priştine'deki Sultan Murat veya diğer bilinen adıyla Çarşı Camisi'nin Kosova'da inşa edilen en eski cami olduğun anımsatan Ternava, "Tamamen taştan inşa edildiği için bütün Balkan camileri arasında eşsiz bir cami. Kültürümüzün, dinimizin bir hazinesini taşımakta." dedi.

Başkentteki bu cami ile diğer camilerin eski Priştine'nin kimliği olduğunu vurgulayan Ternava, restorasyon çalışmalarının 6 yıldır başlamamasını haksızlık olarak nitelendirdi.

Belediye ile Bakanlık arasındaki anlaşmazlıkların içler acısı durumda bulunan eski camilerin restorasyon çalışmalarını sürüklediğini dile getiren Ternava, yaklaşık bir buçuk ay içerisinde Priştine'deki Emir Alaaddin Camisi, Prinaz Camisi ile Yarar Çeribaşı (Buzağı) Camisi'nin restorasyon çalışmalarının başlayacağını aktardı.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sekreteri Veton Firzi de, Türk hükümeti ile TİKA'ya ülkedeki kültürel miras anıtların korunmasındaki devamlı desteğinden dolayı teşekkür etti.

TİKA Priştine Koordinatörü Ceran ise Priştine'deki Fatih Hamamı ile ilgili çalışmalara başladıklarını dile getirerek, önümüzdeki günlerde Prizren ve Yakova şehirlerindeki Rüştiyelerin restorasyonu için protokolleri imzalamayı beklediklerini söyledi.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Faytonculardan koşum takımlı protesto...Adalara at ambulansı ve veteriner geliyorFaytonculardan koşum takımlı protesto...Adalara at ambulansı ve veteriner geliyor
İki kuzen serinlemek için girdikleri gölette boğulduİki kuzen serinlemek için girdikleri gölette boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami Kosova Priştine Prizren Restorasyon tika

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

İl dışı tayin atama 2018 sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları nereden öğrenilir?

İl dışı tayin atama 2018 sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları nereden öğrenilir?

MSB MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

MSB MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.