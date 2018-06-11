TİKA Kosova'da iki cami restore edecek

İki projeyle ecdat yadigarı eserlerin günümüze kazandırılacağını belirten Kılıç, "Ortak kültür mirasımız olan bu iki önemli eserin restorasyonu çalışması bizim kadim dostluğumuzu ve kardeşliğimizi de geçmişimizi bugüne, bugünümüzü de inşallah geleceğe çok daha kuvvetli bağlarla bağlayacaktır." diye konuştu.

Büyükelçi Kılıç, burada yaptığı konuşmada, varılan iş birliği için taraflara teşekkür ederek, projelerin hayırlı olmasını diledi.

Başkent Priştine’deki Kosova Anıtları Koruma Enstitüsünde TİKA, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) arasında düzenlenen imza törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran ve diğer yetkililer katıldı.

PRİŞTİNE (AA) – Kosova’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilecek Priştine Çarşı (Sultan Murat) Camisi ile Prizren Gazi Mehmet Paşa (Bayraklı) Camisi'nin restorasyon projelerinin iş birliği protokolü imzalandı.

Kosova İslam Birliği Başkanı Ternava da Kosova'daki en eski iki caminin restorasyonu anlaşmasının imzalanmasından dolayı çok bereketli bir gün olduğunu ifade etti.

Priştine'deki Sultan Murat veya diğer bilinen adıyla Çarşı Camisi'nin Kosova'da inşa edilen en eski cami olduğun anımsatan Ternava, "Tamamen taştan inşa edildiği için bütün Balkan camileri arasında eşsiz bir cami. Kültürümüzün, dinimizin bir hazinesini taşımakta." dedi.

Başkentteki bu cami ile diğer camilerin eski Priştine'nin kimliği olduğunu vurgulayan Ternava, restorasyon çalışmalarının 6 yıldır başlamamasını haksızlık olarak nitelendirdi.

Belediye ile Bakanlık arasındaki anlaşmazlıkların içler acısı durumda bulunan eski camilerin restorasyon çalışmalarını sürüklediğini dile getiren Ternava, yaklaşık bir buçuk ay içerisinde Priştine'deki Emir Alaaddin Camisi, Prinaz Camisi ile Yarar Çeribaşı (Buzağı) Camisi'nin restorasyon çalışmalarının başlayacağını aktardı.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sekreteri Veton Firzi de, Türk hükümeti ile TİKA'ya ülkedeki kültürel miras anıtların korunmasındaki devamlı desteğinden dolayı teşekkür etti.

TİKA Priştine Koordinatörü Ceran ise Priştine'deki Fatih Hamamı ile ilgili çalışmalara başladıklarını dile getirerek, önümüzdeki günlerde Prizren ve Yakova şehirlerindeki Rüştiyelerin restorasyonu için protokolleri imzalamayı beklediklerini söyledi.

