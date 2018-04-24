TİKA Kosova'daki Fatih Hamamı'nı restore edecek

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fatih Hamamı'nın restorasyonu için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Priştine Belediyesi arasında mutabakat zaptı imzalandı.
İmza törenine TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti ve Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sekreteri Veton Firzi katıldı.
TİKA Priştine Koordinatörü Ceran, törende yaptığı konuşmada, Priştine şehir merkezindeki mülki eserin tekrar yaşama kazandırılması için TİKA olarak çalışmalara başladıklarını belirtti.
Ceran, "Şimdi inşallah (Kosova) Kültür Bakanlığı iş birliğinde ve (Kosova) Anıtlar Koruma Müdürlüğü uzmanlarıyla beraber, (Priştine) belediyemizin de iş birliğinde bu eserlerin restorasyonu ile ilgili aslına uygun yapılmak üzere projelendirme çalışmaları başlatılacak. Bu eserlerin toplum yaşamına kazandırılması ve Priştine turizmine destek olmasının önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.
Bakanlık Sekreteri Firzi de kültürel mirasın koruyucusu olan bakanlığın hedeflerine ulaşmada sağladıkları yardım ve iş birliğinden dolayı TİKA ve Priştine Belediyesine teşekkür etti.
Priştine Belediye Başkanı Ahmeti, TİKA'ya Priştine'de yaptığı projelerden dolayı müteşekkir olduğunu dile getirerek "Hamam, şu anda 'kurtarılması gereken' bir durumda. Bu yüzden Türkiye'den uzmanlar getirdik ve elimizden ne gelirse kurtarmaya çalışacağız. Hamamın bir bölümü, yanlış bir proje ile zarara uğradı. Bu proje ile hamam neolitik müzeye dönüştürülmek istendi, ancak kültürel miras eseri olarak korunması gerekir." dedi.
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