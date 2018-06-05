TİKA Makedonya'da okul inşa edecek

OHRİ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Makedonya'nın Ohri Belediyesi arasında "Kardeşlik Birlik" İlköğretim Okulunun yeni eğitim binası projelendirme ve inşaatına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Ohri Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik, Ohri Belediye Başkanı Yovan Stoyanoski, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden ve diğer yetkililer katıldı.

Çevik, burada yaptığı konuşmada, Makedonya'da 2005 yılından beri faaliyet gösteren TİKA'nın, Makedonya'nın kalkınma çabalarına her alanda destek vermeye gayret gösterdiğini söyledi.

Eğitim, sağlık, altyapı ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi noktasında, Makedonya'nın kalkınmasında yaklaşık 70 milyon avro bütçeli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Çevik, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinin kalkınma çabalarına destek verdikleri projeler kapsamında bugüne kadar harcadıkları bütçe miktarının yaklaşık 1,1 milyon avro olduğunu ifade etti.

Çevik, bugüne kadar Makedonya'da yaklaşık 37 eğitim projesi uyguladıklarını hatırlatarak, "Okul inşaatları, tadilatları ve okul donanımlarının gerçekleşmesi, hizmet içi eğitimler ile beraber eğitim alanında 37 proje ve bu projeler kapsamında da yaklaşık 11 bin 500 öğrencinin eğitim kalitesinin arttırılmasına gayret sarf ettik. Balkanlar ve Doğu Avrupa'da eğitim projelerimizde ise yaklaşık 800 adet olmakla birlikte 200 bin öğrencinin kaliteli eğitim almasına katkı sağlıyoruz." dedi.