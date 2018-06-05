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TİKA Makedonya'da okul inşa edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:12 | Son Güncelleme

TİKA ile Ohri Belediyesi arasında "Kardeşlik Birlik" İlköğretim Okulunun yeni eğitim binası projelendirme ve inşaatına ilişkin protokol imzalandı

OHRİ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Makedonya'nın Ohri Belediyesi arasında "Kardeşlik Birlik" İlköğretim Okulunun yeni eğitim binası projelendirme ve inşaatına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Ohri Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik, Ohri Belediye Başkanı Yovan Stoyanoski, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden ve diğer yetkililer katıldı.

Çevik, burada yaptığı konuşmada, Makedonya'da 2005 yılından beri faaliyet gösteren TİKA'nın, Makedonya'nın kalkınma çabalarına her alanda destek vermeye gayret gösterdiğini söyledi.

Eğitim, sağlık, altyapı ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi noktasında, Makedonya'nın kalkınmasında yaklaşık 70 milyon avro bütçeli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Çevik, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinin kalkınma çabalarına destek verdikleri projeler kapsamında bugüne kadar harcadıkları bütçe miktarının yaklaşık 1,1 milyon avro olduğunu ifade etti.

Çevik, bugüne kadar Makedonya'da yaklaşık 37 eğitim projesi uyguladıklarını hatırlatarak, "Okul inşaatları, tadilatları ve okul donanımlarının gerçekleşmesi, hizmet içi eğitimler ile beraber eğitim alanında 37 proje ve bu projeler kapsamında da yaklaşık 11 bin 500 öğrencinin eğitim kalitesinin arttırılmasına gayret sarf ettik. Balkanlar ve Doğu Avrupa'da eğitim projelerimizde ise yaklaşık 800 adet olmakla birlikte 200 bin öğrencinin kaliteli eğitim almasına katkı sağlıyoruz." dedi.

- İnşaat gelecek eğitim-öğretim yılında başlayacak

Ohri Belediye Başkanı Stoyanoski de proje sonunda modern bir okula ve büyük bir yatırıma sahip olacaklarını söyleyerek, Türkiye'ye ve TİKA'ya destekleri için teşekkür etti.

Stoyanoski, "Bölgemizde en son okul inşası ve tadilatı 1980'de gerçekleşmiş. 38 yıl sonra yeni bir okul binasına sahip olacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ohri'mizin çok etnikli ve çok dinli yapısını yansıtan bir okul olması nedeniyle de ayrı bir lütuf." diye konuştu.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden ise yapılacak yeni okulun 5 bin 845 metrekare alan üzerine inşa edileceğini kaydederek, okul binasının 738 metrekarelik kısmının spor salonu olacağını, 2 özel eğitim sınıfı ve 2 okul öncesi eğitim sınıfı olmak üzere toplam 29 derslikten oluşacağını aktardı.

Okul inşaatına gelecek eğitim öğretim yılında başlanmasının planlandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
eğitim Makedonya Ohri okul inşası tika

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