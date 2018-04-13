TİKA Meksika’da fiziksel engellilere destek oluyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Meksiko Şehri Engelli Kişilerin Entegrasyonunu Geliştirme Enstitüsü’nde (INDEPEDI) eğitim gören 50 fiziksel engelli bireye aktif tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Meksiko City Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren INDEPEDI, Meksika Şehri’nde engellilere yönelik uygulanacak kamu politikalarının tasarımı, takip edilmesi ve değerlendirilmesi gibi sosyal, kurumsal ve yasal mekanizmaların oluşturulmasını sağlıyor. Kuruluşun tesislerinde eğitim gören ancak maddi imkansızlıklar neticesinde tekerlekli sandalye alamayan 50 fiziksel engelliye TİKA tarafından güvenli, konforlu ve otonom bir şekilde bağımsız ve yeterli hareket imkanı verecek aktif tekerlekli sandalye temin edildi.

Tekerlekli sandalyelerin teslim programında konuşan INDEPEDI Genel Direktörü Fidel Perez De Leon, engellilerin toplumda yok sayılmalarının kabul edilemez olduğunu ve her bir engelli bireyin toplumdaki diğer insanlar gibi eğitim, çalışma ve diğer sosyal haklara sahip olması gerektiğini söyledi. Leon konuşmasının devamında Türkiye ve TİKA’ya engellilerin hayatını kolaylaştıran bu gibi anlamlı projelere destek olduğu için teşekkür etti.