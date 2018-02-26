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TİKA Meksika'daki depremzedelerin yarasını sarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 13:55 | Son Güncelleme

TİKA Meksika'daki depremzedelerin yarasını sarıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da Eylül 2017'den bu yana meydana gelen üç büyük depremden etkilenenlere yardım elini uzattı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede, geçen yıl eylül ayından bu yana üç ayrı büyük deprem meydana geldi. Söz konusu depremlerden geçen yıl 8 Eylül'de yaşanan ilki, 8,1 büyüklüğüyle tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. İlk depremde 96 kişi hayatını kaybetti.

19 Eylül 2017'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki ikinci depremden ise başkent Meksiko ciddi boyutta etkilendi. Deprem nedeniyle yüzlerce bina yerle bir olurken, ülkede uzun süreli yas ilan edildi.

Şubat ayında yaşanan ve en çok Meksika'nın batı kıyısı eyaletlerinden Oaxaca'yı vuran 7,5 büyüklüğündeki depremle, özellikle dağlık ve kırsal kesimde yaşayan yerli halklar mağdur oldu. Birçok köyde acil insani yardım ihtiyacı doğdu.

Gelişmeleri yakından takip eden TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, ilgili valilik ile iş birliği yaparak ihtiyaçları belirledi. Oaxaca şehir merkezinden yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bulunan ve depremden en çok etkilenen 3 ayrı dağlık yerleşim biriminde, acil ihtiyaç kolileri ailelere dağıtıldı. Koliler, temel gıda malzemeleri, hijyen ürünleri, hazır yiyecekler ve benzeri malzemelerden oluşuyor. Daha önceki depremlerde acil durumlar için TİKA'nın temin ettiği arazi tipi ve deniz ambulanslar da bölgede hizmet vermeye devam ediyor.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, geçen yıl 14 Aralık'ta TİKA'ya gönderdiği mektupla yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletmişti. Nieto, yardımların, Meksikalıların asla unutmayacağı bir cömertlik davranışı olduğunu ifade etmişti.

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