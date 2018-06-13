TİKA Necef'te iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak’ın Necef vilayetindeki Hazreti İmam Ali Camisi'nde iftar programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık Necef'te 2 bin kişilik iftar programı düzenledi.

İftar programına Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, Hazreti İmam Ali Vakfı Dışilişkiler Sorumlusu Hacı Hüseyin Ebu Haydar, camii ve vakıf yetkilileri, Hz. İmam Ali'yi ziyarete gelen yabancı ve yerli turistler katıldı.

Büyükelçi Yıldız, darlık zamanında bile cömertliğini kimseden esirgemeyen Hz. İmam Ali'nin Türbesi'nde TİKA tarafından düzenlenen iftara Irak'ın ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler ile olmaktan duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Camii ve vakıf yetkilileri de ramazan ayında Hz. İmam Ali Türbesi’nde düzenledikleri iftar yemeği için Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkür etti.

