TİKA nedir? TİKA'nın açılımı nedir? TİKA ne iş yapar?

TİKA nedir sorusu Meral Akşener'in açıklamaları sonrasında Google'a en çok sorulan soru oldu. Meral Akşener, çıktığı programda TİKA hakkında yaptığı açıklamalar geceye damga vurdu. TİKA'nın bir yılda 8 milyar dolar harcama yaptığını açıklaması üzerine resmi siteye yüklenildi ve bu yüzden erişim kesildi, site bir süre çöktü. Meral Akşener, TİKA için neler söyledi? TİKA nedir, ne iş yapar? TİKA'nın açılımı nedir? İşte detaylar...

TİKA NEDİR?

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ya da kısaca TİKA, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bağlı olan kurum yurt dışı ofisleri aracılığıyla Türkiye'nin dış yardımlarını organize eder. Restorasyon, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir.

1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağıldıktan sonra birçok Türk devleti bağımsızlığını kazanmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu devletlere sosyal, ekonomik ve kültürel alanda sağlacağı destekleri uygulayacak ve koordine edecek bir organizasyona ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda, TİKA 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. 28 Mayıs 1999 'da Başbakanlık'a bağlandı.[1]