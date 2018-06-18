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TİKA nedir? TİKA'nın açılımı nedir? TİKA ne iş yapar?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 07:38 | Son Güncelleme

TİKA nedir merak ediliyor. Meral Akşener'in TİKA hakkında çıktığı programda yaptığı açıklamalar sonrasında kurum hakkında araştırmalar başlandı. İlk olarak resmi siteye yönlenen meraklı vatandaşlar nedeniyle TİKA'nın sitesi çöktü, erişim kesildi. Peki Meral Akşener, TİKA hakkında neler söyledi? TİKA nedir, açılımı nedir? TİKA ne iş yapar? İşte TİKA hakkında merak edilenler...

TİKA nedir? TİKA'nın açılımı nedir? TİKA ne iş yapar?

TİKA nedir sorusu Meral Akşener'in açıklamaları sonrasında Google'a en çok sorulan soru oldu. Meral Akşener, çıktığı programda TİKA hakkında yaptığı açıklamalar geceye damga vurdu. TİKA'nın bir yılda 8 milyar dolar harcama yaptığını açıklaması üzerine resmi siteye yüklenildi ve bu yüzden erişim kesildi, site bir süre çöktü. Meral Akşener, TİKA için neler söyledi? TİKA nedir, ne iş yapar? TİKA'nın açılımı nedir? İşte detaylar...

TİKA NEDİR?

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ya da kısaca TİKA, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bağlı olan kurum yurt dışı ofisleri aracılığıyla Türkiye'nin dış yardımlarını organize eder. Restorasyon, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir.

1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağıldıktan sonra birçok Türk devleti bağımsızlığını kazanmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu devletlere sosyal, ekonomik ve kültürel alanda sağlacağı destekleri uygulayacak ve koordine edecek bir organizasyona ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda, TİKA 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. 28 Mayıs 1999 'da Başbakanlık'a bağlandı.[1]

TİKA, Orta Asya, Balkanlar, Afrika, Doğu Asya, Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere, yaklaşık 140 ülkede görev yapan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tek Teknik Yardım Kuruluşudur. TİKA Merkez Teşkilatına ilave olarak, 54 ülkede bulunan 56 Program Koordinasyon Ofisi ile çok geniş bir coğrafyada ve bütün sektörlerde çalışmalarını sürdürmektedir.

TİKA, ortak tarihi mirasın korunması amacıyla başta Balkanlar, Orta Asya olmak üzere birçok Osmanlı eserininin restorasyonunu gerçekleştirmiştir. Son zamanlarda en çok dikkat çeken projelerin başında ise Kanuni Sultan Süleyman'ın kayıp mezarının bulunması geliyor.[2] Diğer taraftan sağlık alanında Somali, Filistin, Sudan gibi ülkelerde inşa ettikleri hastaneler en önemli projelerin başında geliyor. Bunun dışında birçok ülkede okul, sağlık ocağı, idari binaların inşası ve tadilatı gibi fiziksel altyapıların güçlendirmesi için birçok projeyi hayata geçiren TİKA, değişim programları ile birçok alanda uzman eğitimleri gerçekleştirmektedir. Tarım ve hayvancılık alanında ekipman desteği, başta Afrika olmak üzere birçok bölgede su kuyularının açılması alanlara doğru faaliyetler çeşitlilik göstermektedir.

TİKA Başkanlığını 2011 yılından bu yana Dr. Serdar Çam yapmaktadır.

MERAL AKŞENER, TİKA HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

İşte Akşener’in açıkladığı, TİKA’nın harcadığı parayla yapılabilecekler;

“TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 2267 Tekstil Fabrikası kurulabilir ve 150 Bin kişi istihdam edilebilir.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile Antalya – Trabzon arası 1300 kilometre HIZLI TREN HATTI kurulabilir.14,5 saatlik ulaşım 4,5 saate düşebilir.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 322 tane 300 Yataklı DEVLET HASTANESİ YAPILABİLİR.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 3186 tane Derslikli ANADOLU LİSESİ AÇILABİLİR.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 3 tane Çanakkale 1915 Köprüsü inşaa edilebilir.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 5 bin 553 km bölünmüş yol yapılabilir.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 2 adet ”MİLLİ ve YERLİ” OTOMOBİL fabrikası kurulabilir.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 88 Şeker Fabrikası (Ortalama 90 milyon $'a satıldı) kurulur, 28 bin 300 kişi istihdam edilebilir.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 6 adet Avrasya Tüneli yapılırdı. Geçişler BEDAVA olurdu.

TİKA'nın bir yılda harcadığı para ile 5 adet YARI – İLETKEN (Bilgisayar Çipi) Fabrikası kurulabilir. 4000 ileri Teknoloji İstihdamı sağlanabilir.

Türkiye'de 1.5 milyon traktör var. Bunlardan çoğu eski TİKA'nın 1 yılda harcadığı ile 460 bin tane 4 çeker kabinli sıfır traktör çiftçiye hibe edilebilir.

TİKA' nın 1 yılda harcadığı ile Türkiye ‘de yaklaşık 40 milyon küçük baş hayvan var. Damızlık en iyi kalite koyun 1.500 tl bu paraya 24 milyon adet damızlık koyunu hibe edebilirsiniz.“

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