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TİKA ramazanda Filistinlilerin yanında olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 08:19 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Ramazan süresince Gazze'de TİKA eliyle günlük 1000 aileye sıcak yemek dağıtımı sağlayarak, toplam 100 bin kardeşimizin karnını doyurmayı hedefliyoruz. Ayrıca her zaman yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerinizin tedavisi için 200 bin dolarlık ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlayacağız" - "Ramallah'taki TİKA ofisimizin çalışmaları ile toplamda 1 milyon dolarlık insani yardım desteği ramazan süresince tamamlanmış olacak"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ramazan süresince Gazze'de TİKA eliyle günlük 1000 aileye sıcak yemek dağıtımı sağlayarak toplam 100 bin kardeşimizin karnını doyurmayı hedefliyoruz. Ayrıca her zaman yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerinizin tedavisi için 200 bin dolarlık ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) ramazanda Gazze'ye gerçekleştireceği yardımlara ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, zalimlerin zulmü altında inleyen Filistinlilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asla yalnız bırakılmayacağını vurguladı.

"Ramallah'taki TİKA ofisimizin çalışmaları ile toplamda 1 milyon dolarlık insani yardım desteği ramazan süresince tamamlanmış olacak." bilgisini veren Çavuşoğlu, TİKA aracılığıyla Gazze'ye yapılacak acil yardım projeleri arasında 12 bin gıda kolisi dağıtımının bulunduğunu, toplam 100 bin Filistinlinin bu yardımlardan faydalanacağını belirtti.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan süresince Gazze'de TİKA eliyle günlük 1000 aileye sıcak yemek dağıtımı sağlayarak, toplam 100 bin kardeşimizin karnını doyurmayı hedefliyoruz. Ayrıca her zaman yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerinizin tedavisi için 200 bin dolarlık ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlayacağız. Rabbimden Filistinlilerle kardeşliğimizi baki kılmasını, Kudüs için Gazze'de soykırım uygulayan zalimler topluluğunu bertaraf etmesini niyaz ediyorum. Ramazanın bereketi Gazze'ye yayılacak inşallah. Kardeşlik hukukunun gereği neyse yerine getirmeyi sürdüreceğiz."

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Filistin Gazze Ramazan tika Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

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