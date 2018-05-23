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TİKA, Roma’da 500 kişiye iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 00:35 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli: - "Bizim için bu iftar çok önemliydi. Bu sebeple TİKA’mızla, hem Roma hem de Vatikan Büyükelçileri olarak bu iftara biz de katıldık. Bu da tabii İtalya’daki İslam aleminin temsilcileri tarafından çok büyük memnuniyetle karşılandı" - TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Rahman Nurdun: - (Milano’daki iftar) Orada Türkiye’ye karşı olağanüstü bir ilgiyle karşılaştık. Bu bizim için son derece önemliydi. Bu durum, Türkiye’nin İslam coğrafyasındaki etkinliğinin ve prestijinin ne boyutlara ulaştığını gösteriyor”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İtalya’nın başkenti Roma’da yaklaşık 500 Müslümana yönelik iftar organizasyonu düzenledi.

TİKA, Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği iş birliğinde, Roma’daki İslam Kültür Merkezi’nde 500 Müslümana iftar verdi.

İftar organizasyonuna Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Rahman Nurdun ve Roma Büyükelçilik Müsteşarı Özgür Yavuzer katıldı.

Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Esenli, iftarda yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında bu iftarda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ramazan’ın dostluk, barış, kardeşlik, dayanışma, anlaşmazlıkları çözme ve her şeye iyilikle yaklaşma ayı olduğunu belirten Esenli, aynı zamanda hem bedenen hem de zihnen temizlenme ve Allah’a yaklaşma ayı da olduğunu vurguladı. Esenli, özellikle bu dönemde, yardıma muhtaç olanlara el uzatılması gerektiğini söyledi.

İftarın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Esenli, “Bu faaliyet çok etkili oldu. Şöyle ki başka ülkeler de iftar veriyor ama bizim iftar verme şeklimiz onlardan farklı, onlar mali desteği verip çekiliyorlar. Ancak bizim için bu iftar çok önemliydi. Bu sebeple, TİKA’mızla, hem Roma hem de Vatikan Büyükelçileri olarak bu iftara biz de katıldık. Bu da tabii İtalya’daki İslam aleminin temsilcileri tarafından çok büyük memnuniyetle karşılandı.” ifadelerini kullandı.

-“Türkiye’ye karşı olağanüstü bir ilgi var”

TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı Nurdun da Türkiye adına böyle bir organizasyonu gerçekleştirmekten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

İtalya’ya gelen göçmen ve sığınmacılara sahip çıkmak adına bu tür organizasyonların önem arz ettiğini belirten Nurdun, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyu çok önemsiyor. Özellikle de sık sık ‘Komşum açken ben tok yatamam’ ifadelerini kullanıyor. Ramazan ayı dolayısıyla verdiğimiz bu iftar yemeği de insanlara bu mesajı iletebilmemiz için bir vesile oldu. Bunun dışında, İslam’ın yanlış ve kötü bir şekilde tanıtıldığı ve Avrupa’da İslamofobinin giderek arttığı son dönemde, buralara gelip bir şeyler yapmak gerekiyordu. Biz de buna vesile olduk TİKA olarak.” dedi.

Geçen hafta da Milano’da göçmen ve sığınmacılara yönelik iftar verdiklerini anlatan Nurdun, şunları kaydetti:

“Göçmen ve sığınmacılar, Milano’da da onlara yönelik düzenlediğimiz iftardan çok memnun oldular. ‘İlk defa bir devlet gelip bize böyle bir iftar verdi. Biz çok memnunuz. Bunun devamını da diliyoruz inşallah.’ dediler. Biz de tabii bunlardan çok memnun oluyoruz. Orada Türkiye’ye karşı olağanüstü bir ilgiyle karşılaştık. Bu bizim için son derece önemliydi. Bu durum, Türkiye’nin İslam coğrafyasındaki etkinliğinin ve prestijinin ne boyutlara ulaştığını gösteriyor. İnşallah seneye bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Bu tür faaliyetlerin, iki ülke arasındaki ilişkilere de katkıda bulunacağını düşünüyorum.”

TİKA, geçen hafta Milano’da Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu iş birliğinde, yaklaşık 500 ihtiyaç sahibine yönelik iftar düzenlemişti.

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