TİKA, Şili’de As-Salam Camisi'ni restore etti

SANTİAGO (AA) - Latin Amerika ülkesi Şili’deki As-Salam Camisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edildi.

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın 2016 yılında bu ülkeye yaptığı ziyarette verdiği talimat doğrultusunda başkent Santiago’daki camide yenileme çalışması yapıldı.

As-Salam Camisi'nin dış cephesi, abdesthane ve yemekhanesi yenilendi.

Şili’deki Müslümanların en önemli ibadet merkezlerinden olan caminin çatısı değiştirildi ve çevresi düzenlendi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla düzenlenen törene Türkiye’nin Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun, bölgedeki Müslüman Cemiyeti Başkanı Kemal Sufan, cami yönetimi ve Müslüman toplumu önderleri katıldı.

“Türkiye, Müslümanlara umut oluyor”

Kemal Sufan, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye, dünyanın her yerinde Müslümanlara umut oluyor.” ifadesini kullanırken, çalışmalardan ötürü Türk halkına teşekkürlerini sundu.

Büyükelçi Dinç de Türkiye’nin Şili’deki Müslümanlara yardımlarının süreceğini kaydetti.

Dr. Nurdun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmanın Şili’deki Müslümanlara Türkiye’nin bir armağanı olduğunu söyledi.