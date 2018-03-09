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TİKA, Şili'deki Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulunu yeniledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 07:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016 yılında ülkeyi ziyaretinde yenilenmesi talimatı verdiği okulun yer döşemeleri ve pencereleri değiştirildi, spor sahası ve oyun alanında da iyileştirme çalışması yapıldı

SANTİAGO (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Şili'nin başkenti Santiago'daki Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulunda yaptığı yenileme çalışmalarıyla eğitim şartlarını iyileştirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl önce Şili ziyareti sırasında yenilenmesi talimatı verdiği okulda eğitim koşullarının iyileştirilmesi amacıyla TİKA tarafından çalışma yürütüldü.

Yenileme projesi kapsamında, 280 öğrencinin eğitim gördüğü okulun dersliklerindeki yer döşemeleri ve pencereler değiştirildi. Duvarları tadilattan geçirilerek boyanan okulun spor sahası ve oyun alanında da iyileştirme yapıldı.

Okuldaki çalışmaların tamamlanması dolayısıyla düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun ve TİKA heyetinin yanı sıra Bölge Eğitim Direktörü Marcelo Segura, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve Şili ulusal marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Okul Müdürü Javier Vega Vega, öğrencilerine bu binanın sadece bir okul değil aynı zamanda bir ev olduğunu ve kardeş olmaları gerektiğini öğrettiklerini belirtti.

Dolayısıyla her katkının öğrencilerin yuvasına yapıldığını vurgulayan Vega, "Çocuklarımızın daha iyi bir ortamda eğitim görmesini destekleyen tadilat projesi için TİKA vasıtası ile kardeş ülkemiz Türkiye'ye teşekkürlerimizi yolluyoruz." ifadesini kullandı.

Dr. Rahman Nurdun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirdikleri yenileme projesinden mutluluk duyduklarını kaydetti.

Nurdun, TİKA'nın Şili'deki eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Törende ayrıca Şilili öğrencilerin oluşturduğu dans ekibi Şili ve Türk halk oyunlarından kesitler sundu.

Türkiye'nin Santiago Büyükelçiliğinin sorumluluğunda bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu 1960 yılından bu yana hizmet veriyor.

TİKA, seçmeli yabancı dil olarak Türkçe öğretilen okula önceki yıllarda da kütüphane kurulumu ve teknik donanım konularında destekte bulunmuştu.

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Şili Şili’nin başkenti Santiago’daki Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim

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