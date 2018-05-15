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TİKA Sudan'da su protokolü imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 21:45 | Son Güncelleme

TİKA Sudan'da su protokolü imzaladı

HARTUM (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Sudan'ın Güney Darfur eyaleti arasında mevcut su sanitasyonun sağlanması ve su kalitesinin iyileştirilmesini içeren protokol imzalandı.

Nyala'da imzalanan protokol programında konuşan TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci, Güney Darfur'daki su probleminin çözümüne yönelik çalıştıklarını söyledi.

Su kuyularının halk sağlığına uygun hale getirileceğini aktaran Güngenci, "Belli aralıklarla su analizleri yapacağız. Darfurluların temiz su içmeleri için bu analizler büyük önem taşıyor. Ayrıca laboratuvar uygulamaları ve su kuyusu tamiratları konularında Sudanlı teknik personele eğitimler vereceğiz." dedi.

Güney Darfur Valisi Adem Fakih ise TİKA'nın Sudan'da büyük projeler gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "TİKA'nın yaptığı Nyala'daki Türk Hastanesi insanlara şifa dağıtıyor. Mesleki eğitim projeleri ve tohum projeleri de kadınlara, mültecilere ve Darfurlulara iş imkanı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Eyaletin Su Projelerinden sorumlu Kadastro Bakanı Taha Abdullah da "Türkiye'nin su projeleri alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Mevcut su laboratuvarlarında ve şehir su şebekesi sistemlerinde rehabilitasyona ihtiyacımız var. İmzalanan protokol kapsamında bu sıkıntılarımız giderilecek." diye konuştu.

Türk ve Sudan heyeti, programın ardından Nyala'nın su isale hattı, pompa istasyonları ve su depolarını ziyaret etti.

Darfur eyaletlerinin kalkınması için çalışan TİKA, Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, su kuyuları, mesleki ve teknik eğitim, tohum projeleri gibi bölgede birçok proje gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Protokol Sudan tika

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