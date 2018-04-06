TİKA, Trablus’ta camilerin halılarını yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan’ın ikinci büyük şehri Trablus’ta dört caminin halılarını yeniledi.

Lübnan Cumhuriyeti İslam Vakıfları Genel Müdürlüğü Trablus Vakıf Dairesinin isteği üzerine TİKA, Lübnan’ın ikinci büyük şehri Trablus’ta dört caminin halılarını yeniledi. Şehrin merkezi yerlerinde ve çarşı bölümünde Emir Seyfeddin Taynal tarafından 1336 yılında Memluk mimarisine göre inşa edilen Taynal Camii, geçmişten günümüze hem mescit hem de medrese olarak kullanılan Sidi Abdulvahid Camii, Büyük Mansuri Camii’nin medreselerinden Kırtâi Bey Camii ve şehrin en merkezi caddelerinin kesiştiği noktada bulunan Al-Sıddîk Camii’nin halıları TİKA tarafından yenilendi. Trablus Vakıf İdaresi, cami komiteleri ve cami cemaati, yapılan çalışmalar için memnuniyetlerini ifade ederek, TİKA Başkanlığına şükran duygularını ifade ettiler.